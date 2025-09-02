Cerrar X
Coahuila

Empresas y voluntarios plantan 2,000 árboles en sierra de Arteaga

Más de 250 voluntarios y empresas reforestaron la Sierra de Arteaga plantando 2,298 árboles para fortalecer la conservación y recuperación del ecosistema

  • 02
  • Septiembre
    2025

Con la participación de más de 250 voluntarios y el respaldo de empresas socias de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) , se llevó a cabo la jornada de reforestación “Apoya tu Bosque Local” en la Sierra de Arteaga, donde fueron plantados 2 mil 298 árboles.

La iniciativa buscó fortalecer la conservación de las áreas naturales y contribuir a la recuperación de los ecosistemas de la sierra. 

Empresas como Linamar, PAT, Acero Prime, Iberdrola, Química y Farmacia, Mabe, Hyster Yale, Vuteq, Ikano Industry, Meridian, Auma Saltillo, AMISSA y UPL apoyaron con donativos y cuadrillas de voluntarios.

Los organizadores destacaron que reforestar representa una de las acciones más efectivas para contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire, además de favorecer la infiltración de agua y proteger la biodiversidad local.

La actividad forma parte de los programas de responsabilidad social que promueven la colaboración entre la iniciativa privada, trabajadores y la comunidad, bajo el lema “Todos Somos Comunidad Industrial”.


