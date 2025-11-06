Encuentran nueva fosa múltiple en el ejido Patrocinio

El titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, confirmó el hallazgo este miércoles de una nueva fosa en el ejido Patrocinio, en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde desde hace 10 años se realizan trabajos de búsqueda de restos humanos, ya que el ejido fue utilizado como una fosa clandestina por el crimen organizado.

“El día de ayer fuimos informados de que había sido localizada una fosa múltiple, que es donde se encuentran indicios biológicos por lo menos de dos personas o más en un cuadrante”.

Dijo que la Fiscalía está trabajando con el Centro Regional de Identificación Humana, y ya fueron embalados y etiquetados estos indicios biológicos para ser trasladados al Servicio Médico Forense y posteriormente al Centro Regional para la obtención de perfiles genéticos e ingresados a la base de datos para compararse con los perfiles de familiares de personas desaparecidas.

Herrera Cepeda dijo que se han realizado trabajos de manera continua en este lugar, y en ellos intervienen los colectivos de búsqueda como el Grupo Vida, quienes participan proactivamente en la búsqueda. Agregó que se harán excavaciones profundas para búsqueda de más indicios en la fosa encontrada. Encuentran nueva fosa en Patrocinio





