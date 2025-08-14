Esperan derrama económica de $4.5 millones en el Ramos Fest 2025

El Ramos Fest 2025 espera recibir a más de 50 mil visitantes y generar una derrama económica de $4.5 millones de pesos, consolidándose como la celebración más importante del municipio.

Así lo informó Rosa Elva Saucedo Aguilar, directora de Turismo de Ramos Arizpe, quien destacó que la edición de este año reunirá gastronomía, música, cultura y tradición en tres jornadas gratuitas para toda la familia.

El festival se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto, con actividades en la Plaza Principal y la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

“Queremos que tanto ciudadanos como visitantes vivan la calidez de nuestra gente, disfruten nuestros sabores y experimenten la diversidad de nuestra oferta cultural y artística”, señaló Saucedo Aguilar.

En entrevista, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a participar en esta fiesta comunitaria. “Es momento de recorrer nuestras calles, probar la gastronomía de Ramos Arizpe, convivir con nuestra gente y disfrutar de la anfitriona que siempre nos ha caracterizado”, afirmó.

El programa abrirá el viernes 15 de agosto en la Plaza Principal con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, la exposición de Mujeres Emprendedoras y la pasarela de candidatas a Reina del Ramos Fest.

A las 19:00 horas se realizará la tradicional callejoneada, seguida de la coronación de la Reina a las 20:30 horas y el concierto estelar de Sonido Mazter a las 21:00 horas.

El sábado 16 de agosto se estrenará el Primer Lechón Fest en la Alameda, desde las 10:00 horas. Equipos participantes competirán en la preparación de este platillo típico, evaluados por sabor, creatividad, presentación, calidad de las salsas y diseño del stand.

La premiación, a las 17:00 horas, contempla una bolsa superior a 30 mil pesos, con premios de hasta 10 mil para los ganadores de cada categoría.

Durante el día habrá venta de artesanías, degustaciones y música en vivo. Por la noche se presentará un concierto de música country a las 19:00 horas y el grupo La Casetera a las 20:00 horas.

La fiesta concluirá el domingo 17 de agosto con la Gran Cabalgata Municipal, que partirá a las 10:00 horas desde la Congregación San Miguel y recorrerá comunidades como La Campana, Agüita del Rosario, Rancho La Minerva y la Colonia Analco, para llegar a la Alameda alrededor de las 18:30 horas.

Entre los participantes se rifará un remolque nuevo y ocho monturas, antes del cierre musical con Leandro Ríos a las 21:00 horas.

El Gobierno Municipal, en coordinación con diversas dependencias y organismos, implementará un operativo especial de seguridad, limpieza y movilidad para garantizar un ambiente seguro y familiar durante las tres jornadas.

Las autoridades reiteraron que la entrada a todas las actividades será libre y que el evento busca fortalecer las tradiciones, impulsar la economía local y proyectar a Ramos Arizpe como un referente cultural y turístico de Coahuila y del país.

