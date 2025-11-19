Cerrar X
marta_granados_0c67892fda
Coahuila

Familia de científica desaparecida critica a autoridades

Su hijo, Juan Pablo Castelblanco afirmó que solo buscan un cuerpo y exigen abrir otras líneas sobre la desaparición ocurrida en un rancho de Ramos Arizpe

  • 19
  • Noviembre
    2025

Juan Pablo Castelblanco Granados, hijo de la científica desaparecida el 14 de mayo de 2023 en un rancho de Ramos Arizpe, aseguró que “lo único que ha hecho la Fiscalía Estatal es buscar un cuerpo”, mientras se niega a abrir otras líneas de investigación y descarta que la desaparición pueda ser obra de terceros.

“Decirnos que están buscando un cuerpo es deshumanizante, mi mamá está viva hasta que se demuestre lo contrario” y reprochó que las autoridades hayan renunciado a abrir otras líneas de investigación, incluido el motivo por el que el dueño del rancho dejó solos a los científicos, pese a que se había acordado trabajar desde el domingo.

Granados, de 78 años, se encontraba en Coahuila con su esposo para realizar estudios de restauración de suelos agrícolas y era la primera vez que ambos trabajaban en el estado y habían acordado permanecer de sábado a miércoles dentro del rancho donde prestarían sus servicios.

Según el testimonio del hijo, el dueño del predio los dejó solos desde el día de su llegada, pese a que el cronograma contemplaba trabajo continuo durante el fin de semana.

La última vez que su esposo la vio fue alrededor de las tres de la tarde del 14 de mayo, cuando regresó para reencontrarse con ella en la zona de la casa principal del rancho, Granados ya no estaba.

Lo que ocurrió entre ese momento y la fuerte lluvia registrada esa noche nunca ha sido esclarecido, ya que la Fiscalía de Coahuila sostiene como única línea de investigación que la científica pudo haber caminado hacia el río cercano y haber caído accidentalmente.

Sin embargo, el cauce se encontraba completamente seco durante el día de su desaparición.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_46_26_PM_f8df818cfc
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
sheinbaum_firma_convenio_e934344ae9
Firma Sheinbaum convenio para Centro Mexicano de Supercómputo
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T131339_620_6ba9650d46
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos
publicidad

Últimas Noticias

deportes_pedro_martinez_tigres_femenil_7d57cc68db
'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_46_26_PM_f8df818cfc
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×