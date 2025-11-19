Familia de científica desaparecida critica a autoridades

Juan Pablo Castelblanco Granados, hijo de la científica desaparecida el 14 de mayo de 2023 en un rancho de Ramos Arizpe, aseguró que “lo único que ha hecho la Fiscalía Estatal es buscar un cuerpo”, mientras se niega a abrir otras líneas de investigación y descarta que la desaparición pueda ser obra de terceros.

“Decirnos que están buscando un cuerpo es deshumanizante, mi mamá está viva hasta que se demuestre lo contrario” y reprochó que las autoridades hayan renunciado a abrir otras líneas de investigación, incluido el motivo por el que el dueño del rancho dejó solos a los científicos, pese a que se había acordado trabajar desde el domingo.

Granados, de 78 años, se encontraba en Coahuila con su esposo para realizar estudios de restauración de suelos agrícolas y era la primera vez que ambos trabajaban en el estado y habían acordado permanecer de sábado a miércoles dentro del rancho donde prestarían sus servicios.

Según el testimonio del hijo, el dueño del predio los dejó solos desde el día de su llegada, pese a que el cronograma contemplaba trabajo continuo durante el fin de semana.

La última vez que su esposo la vio fue alrededor de las tres de la tarde del 14 de mayo, cuando regresó para reencontrarse con ella en la zona de la casa principal del rancho, Granados ya no estaba.

Lo que ocurrió entre ese momento y la fuerte lluvia registrada esa noche nunca ha sido esclarecido, ya que la Fiscalía de Coahuila sostiene como única línea de investigación que la científica pudo haber caminado hacia el río cercano y haber caído accidentalmente.

Sin embargo, el cauce se encontraba completamente seco durante el día de su desaparición.

