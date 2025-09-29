Familias pierden su patrimonio tras incendio en Ramos Arizpe

Un incendio registrado el pasado sábado en la colonia Urbivilla consumió cuatro tejabanes y dejó a tres familias sin patrimonio.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro encendió nuevamente las alertas sobre la situación de precariedad y conflictos de tenencia en la zona.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que personal del DIF municipal acudió este lunes para brindar desayunos, atención social y apoyo inmediato a las familias afectadas.

El edil explicó que detrás de estos siniestros suelen estar rencillas entre supuestos propietarios y posesionarios de los lotes, algunos de los cuales son vendidos de manera irregular.

“Es ridículo que se ofrezcan terrenos en 15 mil pesos; muchos de esos predios tienen hasta dos dueños. Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para regularizar los lotes, dar certeza jurídica a las familias y evitar abusos”, subrayó el alcalde.

Vecinos de Urbivilla señalaron que un joven con problemas de adicciones podría haber provocado el incendio; algunos testigos afirmaron que fue detenido por la policía, aunque hasta el momento no hay un reporte oficial que confirme la detención.

El alcalde agregó que el proceso de regularización de predios avanza por etapas, comenzando con las viviendas ya establecidas y posteriormente los lotes en conflicto.

Con ello, dijo, se busca garantizar seguridad jurídica para que puedan llegar servicios básicos como pavimento, alumbrado y mayor vigilancia.

“Solo con certeza en la tenencia podremos invertir en infraestructura que dé tranquilidad a la gente. Queremos mejores colonias y ciudades ordenadas, donde las familias vivan en paz”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantiene el acompañamiento a las familias damnificadas y que en los próximos días se definirá la reubicación temporal de los afectados mientras se avanza en la regularización de los terrenos.

Comentarios