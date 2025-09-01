Cerrar X
Coahuila

Frente frío número 1 provocará lluvias fuertes en Coahuila

El frente frío número 1, reforzado por una masa de aire provocará lluvias muy fuertes, vientos de hasta 60 km/h y descenso de temperaturas en todo Coahuila

  • 01
  • Septiembre
    2025

El Frente Frío Número 1, reforzado por una masa de aire proveniente de Estados Unidos, provocará lluvias muy fuertes en todo Coahuila, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y descenso de temperaturas, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 40 grados centígrados en la entidad.

Las regiones Norte, Centro y Sureste serán las más afectadas, con hasta un 80% de probabilidad de lluvia el martes. En la Carbonífera se espera un 65% de probabilidad, mientras que la Laguna tendrá condiciones más secas, aunque con temperaturas cercanas a los 36 grados.

Protección Civil alertó que los vientos podrían provocar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras, además de riesgos en la circulación vehicular.

La dependencia recomendó asegurar techos y objetos que puedan desprenderse, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y manejar con precaución, ya que las lluvias reducen la visibilidad y el viento puede desestabilizar vehículos.

El organismo reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre el fenómeno y pidió a la población mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.


