Coahuila

Hay momentos para gobernar juntos: Sheinbaum en Coahuila

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que 'hay momentos para competir en elecciones y hay momentos para gobernar unidos'

En su visita a Coahuila como parte de la gira nacional de informes, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que “hay momentos para competir en elecciones y hay momentos para gobernar unidos”, destacando que este es el tiempo de trabajar en unidad por el bien del país y de los estados.

Durante su mensaje en Saltillo, la mandataria agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas la recepción y enfatizó que, aunque provienen de proyectos políticos distintos, la relación institucional y el trabajo coordinado son fundamentales para garantizar resultados.

Sheinbaum reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas son principios republicanos que deben prevalecer, y defendió la importancia de rendir informes directamente a la ciudadanía en cada estado. 

“La transformación avanza en Coahuila con el esfuerzo conjunto de gobiernos y sociedad”, afirmó.

La presidenta recordó que su administración ha priorizado programas sociales, incrementos al salario mínimo y la obra pública como ejes para reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo económico. Sin embargo, señaló que estos logros solo se consolidan cuando hay disposición de todos los órdenes de gobierno para sumar esfuerzos.

Con este llamado, Sheinbaum puso como ejemplo la colaboración entre Federación y estados, insistiendo en que la unidad es clave para enfrentar retos comunes como la seguridad, el empleo y la justicia social.


