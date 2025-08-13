Impulsa clínicas gratuita para 15 mil en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció que las nuevas clínicas municipales en Ramos Arizpe tendrán capacidad para atender hasta 15 mil personas cada una, con servicios gratuitos de medicina general, especialidades vía telemedicina, atención dental, oftalmología, análisis clínicos y farmacia sin costo.

Durante un recorrido por la clínica de Analco junto al secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, el edil explicó que el objetivo es brindar atención rápida y preventiva a quienes no pueden acceder a consultas o medicamentos de forma oportuna en otros sistemas de salud.

“En Saltillo, una cita en el seguro social puede tardar meses y los medicamentos no siempre llegan a tiempo. Aquí queremos dar respuesta inmediata, con consulta previa y receta médica, para que el ciudadano se vaya atendido y con su tratamiento gratuito”, señaló Gutiérrez Merino.

Las clínicas estarán ubicadas en Analco, Plaza Pistaches y una tercera sede por definir. Aunque en colonias como Analco habitan cerca de 40 mil personas, la atención será limitada a los pacientes previamente registrados y agendados para garantizar calidad en el servicio.

Cada unidad contará espacios de atención diaria, con médicos generales, especialistas, dentistas, optometristas y personal de laboratorio.

Además, el registro otorgará a los pacientes una identificación municipal para recibir consultas, medicamentos y seguimiento clínico.

El alcalde destacó que los trabajos de la clínica de Analco presentan un avance del 80%, con todo el mobiliario adquirido y en etapa de acabados.

Se prevé su inauguración en los próximos meses, sumándose a una red de salud municipal pensada para atender a la población que vive al día y no puede costear servicios privados.

“No vamos a poder atender a todo Ramos Arizpe, pero sí a una parte importante que hoy no tiene acceso a salud oportuna. Queremos que la gente sepa que estas clínicas son suyas y que vengan con confianza”, concluyó.

