Coahuila

Investigan presunto caso de maltrato animal en Saltillo

El Instituto del Deporte abrió una investigación por un presunto caso de abuso animal en la Ciudad Deportiva; llaman a aportar información

  • 16
  • Octubre
    2025

El Instituto Estatal del Deporte en Coahuila abrirá una investigación para esclarecer un presunto caso de abuso animal registrado en redes sociales, supuestamente ocurrido en la Ciudad Deportiva de Saltillo. La denuncia refiere a un equino —aún sin confirmar si se trata de un burrito, pony o caballo— que habría sido maltratado en las instalaciones del parque.

Antonio Cepeda, director del instituto, señaló que no tenía conocimiento previo del caso, pero afirmó que se atenderá con seriedad. “Es importante esclarecer si este hecho realmente ocurrió en la Ciudad Deportiva. Si fue así, se sancionará a los responsables; y si no, también es necesario desmentirlo, ya que alguien podría estar intentando dañar la imagen del parque”, declaró.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a confirmar o desmentir los hechos. Mientras tanto, el Instituto se comprometió a revisar el caso a fondo para garantizar el bienestar animal y proteger la reputación de los espacios públicos de Saltillo.


