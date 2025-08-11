Cerrar X
Coahuila

Piden vecinos de Los Portales señalización para evitar accidentes

Habitantes de la colonia señalaron que la falta de medidas de seguridad vial provoca que conductores circulen a exceso de velocidad causando accidentes

  • 11
  • Agosto
    2025

Habitantes del fraccionamiento Los Portales, al sur de la ciudad, señalaron que una vialidad construida durante la administración municipal anterior continúa sin iluminación ni señalización, situación que, aseguran, representa un riesgo para peatones y automovilistas.

De acuerdo con los vecinos, la falta de medidas de seguridad vial provoca que algunos conductores circulen a exceso de velocidad. 

Afirman que, hace algunos días, una mujer fue atropellada en el lugar y el responsable no ha sido localizado, hecho que atribuyen a la escasa visibilidad por la noche.

“En las noches esto es un peligro; no se ve nada y los carros pasan volando. El otro día atropellaron a una señora y ni siquiera pudieron identificar al culpable”, comentó María de los Ángeles, vecina del sector.

Por su parte, Javier Martínez, residente de la zona desde hace más de 10 años, señaló que han hecho múltiples reportes sin recibir respuesta. 

“Ya hemos hablado varias veces al municipio y nada. No queremos esperar a que haya otra tragedia para que hagan algo”, dijo.

Los colonos explicaron que, además del riesgo para quienes cruzan la vialidad, la ausencia de señalamientos provoca confusión entre los automovilistas, lo que ha derivado en accidentes menores y discusiones entre conductores.

Ante esta situación, los residentes solicitaron a las autoridades de la actual administración que instalen la señalización correspondiente y el alumbrado público necesario, con el fin de prevenir más accidentes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.


