Coahuila

Ramos Arizpe mantiene más de 2 mil vacantes en empresas

El municipio de Ramos Arizpe registra más de 2 mil vacantes laborales en distintos sectores industriales y de servicios, informó Jacobo Rodríguez

  • 08
  • Septiembre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe  registra más de 2 mil vacantes laborales en distintos sectores industriales y de servicios, informó Jacobo Rodríguez, secretario de Fomento Económico, quien destacó que la oferta de empleo en la ciudad se ha duplicado en comparación con la administración anterior.

El funcionario explicó que en los centros de reclutamiento ubicados en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, participan entre 40 a 45 empresas , cuando en años pasados  solo 20 o 25. 

“Siempre hay empresas reclutando gente y ofreciendo trabajo. Ramos Arizpe tiene una bolsa de empleo constante y abierta a la ciudadanía”, señaló.

En la feria del empleo realizada en marzo de este año se ofertaron alrededor de 2,500 vacantes, de las cuales se concretaron más de 800 contrataciones directas. 

Sin embargo, nuevas compañías han ampliado sus oportunidades, de  perfiles variados como operadores de línea y personal de manufactura hasta puestos de enfermería, cocina y mandos intermedios. 

“Hay opciones de empleo para diferentes niveles de preparación; el objetivo es llegar a cero vacantes y que toda la gente que quiera trabajar encuentre una oportunidad en Ramos Arizpe”, dijo.

El secretario agregó que, de acuerdo con los estudios de la dependencia, los salarios promedio en Ramos Arizpe se ubican apenas por debajo de los registrados en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que refleja la competitividad del municipio en materia laboral.

Finalmente, adelantó que se prepara una nueva feria del empleo en el segundo semestre del año, cuya fecha está aún por definirse en coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el objetivo de facilitar el encuentro directo entre empresas y buscadores de trabajo.


