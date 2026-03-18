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Coahuila

Reabrirá Aqua Ramos el 23 de marzo en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que actualmente el espacio se encuentra en los últimos preparativos para su reapertura

  • 18
  • Marzo
    2026

El parque acuático Aqua Ramos reabrirá sus puertas el próximo 23 de marzo, previo al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que actualmente el espacio se encuentra en los últimos preparativos para su reapertura, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de este sitio recreativo durante los días de descanso.

Destacó que el acceso al parque será totalmente gratuito, como parte de la estrategia del municipio para ofrecer espacios de convivencia accesibles para la población local y visitantes.

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Indicó que Aqua Ramos tiene una capacidad aproximada de 300 personas por día, por lo que se mantendrán controles de ingreso para garantizar la seguridad y el orden dentro de las instalaciones.

El alcalde explicó que el parque cuenta con personal operativo, paramédicos y servicios de atención, además de mantenimiento constante para asegurar el funcionamiento de las instalaciones durante la temporada alta.

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Añadió que, como parte de la oferta recreativa, se contemplan actividades, dinámicas y sorpresas para los asistentes, enfocadas principalmente en niñas y niños.

Finalmente, señaló que durante Semana Santa se espera la llegada de visitantes de otros municipios, por lo que Aqua Ramos será uno de los principales puntos de convivencia en Ramos Arizpe. 


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