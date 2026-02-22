Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_22_at_3_58_30_PM_08a5054326
Nuevo León

Cancelan vuelos con destino a Jalisco en Aeropuerto de Monterrey

Representantes de las aerolíneas indicaron que la reactivación de los vuelos dependerá de cómo evolucione la situación de seguridad en las próximas horas

  • 22
  • Febrero
    2026

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey se reportaron afectaciones en algunos vuelos programados para este domingo, luego de que personal de aerolíneas informara sobre cancelaciones en rutas nacionales.

Cancelan vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara

De acuerdo con las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus, fueron cancelados vuelos con destino a Puerto Vallarta y Guadalajara, lo que generó incertidumbre entre los pasajeros que tenían programado viajar durante esta jornada.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 3.58.31 PM (1).jpeg

Relacionan cancelaciones con disturbios y bloqueos

Según la información proporcionada por el personal aeroportuario, las cancelaciones estarían relacionadas con los disturbios y bloqueos registrados desde temprana hora en distintos puntos del país, tras un operativo federal realizado en la zona de Tapalpa, donde fue abatido el líder criminal conocido como “El Mencho”.

Reactivación dependerá del contexto de seguridad

Representantes de las aerolíneas indicaron que la reactivación de los vuelos dependerá de cómo evolucione la situación de seguridad en las próximas horas, por lo que recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto directo con las compañías para conocer el estatus de sus viajes.

Mientras tanto, en el aeropuerto se vive un ambiente de incertidumbre, ya que algunos usuarios buscan reprogramar sus vuelos en los módulos de atención, mientras que otros permanecen a la espera de nueva información sobre sus itinerarios.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 3.58.30 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_vuelos_mexico_fc8923e553
Vuelos a México-Cuba siguen pese a falta de combustible
IMG_6950_5ff242c60e
Moviliza aeropuerto de Saltillo más de 24 mil pasajeros
IMG_5561_1ce893831d
Saltillo tendrá un vuelo directo a Guadalajara desde junio
publicidad

Últimas Noticias

tormenta_invernal_eua_8e0a627dde
Tormenta invernal paralizan a millones en EUA
sheinbaum_eua_tropas_4f71add40c
No hubo tropas de EUA en operativo contra 'El Mencho': Sheinbaum
cuerpo_el_mencho_030fb8b158
García Harfuch confirma que el cuerpo pertenece a 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
sheinbaum_confirma_el_mencho_b9584980f3
Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco
publicidad
×