Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T162848_389_cc64d4fa98
Coahuila

Regresa estanquillo de familia Cortez Fuentes en Saltillo

El estanquillo de la familia Cortez Fuentes volvió a su lugar de origen luego de que fuera arrastrado por las corrientes provocadas por las fuertes lluvias

  • 29
  • Agosto
    2025

El estanquillo de la familia Cortez Fuentes volvió a su lugar de origen sobre la calle Rayón, luego de que fuera arrastrado por las corrientes provocadas por las fuertes lluvias registradas en días recientes en la región.

De acuerdo con la familia, el puesto de color naranja había sido desplazado desde la calle Rayón y avenida Presidente Cárdenas, en la zona Centro, hasta el cruce con bulevar Valdés Sánchez e Hidalgo.

Los afectados mencionaron que este estanquillo representa su principal fuente de empleo, ya que en él ofrecen alimentos a la ciudadanía. Señalaron además que aún no lo han podido anclar en el sitio, debido a que el municipio realiza trabajos de reparación por un hundimiento en el área, ocasionado por precipitaciones pasadas.

“Fue un gran susto cuando vimos que la corriente se llevó nuestro puesto, lo buscamos hasta encontrarlo más adelante. Gracias a Dios estaba completo y no se dañó tanto”, comentó la señora María de los Ángeles, integrante de la familia.

Su hijo, Juan Cortez, explicó que este negocio les ha dado el sustento por más de dos décadas: “Aquí crecimos trabajando, de esto mantenemos a la familia y lo que queremos es volver a instalarnos para seguir vendiendo, porque muchos clientes ya nos conocen y nos buscan aquí en Rayón”.

Algunos vecinos de la zona destacaron la importancia del estanquillo como parte de la vida cotidiana del Centro. “Siempre venimos por un lonche o un café, nos alegra que lo hayan recuperado porque ya es una tradición del barrio”, expresó doña Carmen, habitante del sector.

Mientras tanto, la familia Cortez Fuentes dijo que permanecerán atentos a los avances en las reparaciones municipales para volver a anclar el estanquillo en su sitio original y continuar con sus ventas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
6863541d6884e_2a6984500f
Activan alerta roja por lluvias en la Ciudad de México
inter_puente_apure_venezuela_4ec7b38866
Puente en Venezuela colapsa tras fuertes lluvias; no hay muertos
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_5_8260dd810d
Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos
EH_FOTO_VERTICAL_36_e50f243bf8
La NFL suspende por 10 partidos a Isaiah Buggs
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T204911_084_8808816c7c
David Villa desea que España juegue en México en el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×