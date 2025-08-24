Cerrar X
Coahuila

Retiro de visa a funcionaria pudo deberse a su embarazo 

Sonia Villarreal tiene un hijo pequeño que nació en San Antonio, y al parecer su intención y la de su esposo era que el hijo que esperan también naciera en EUA

La Subsecretaria de Gobierno en Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, afirmó que el retiro de la visa de turista de ella y su esposo habría sido motivado por su embarazo, debido a que se está atendiendo con un médico en San Antonio, Texas.

Luego de que le retiraran la visa por parte del CBP de Estados Unidos, algunos medios locales han replicado la versión de que Villarreal Pérez, quien fuera Secretaria de Seguridad en el gobierno anterior, podría haber perdido su visa debido a que el Gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política de ingresos para extranjeros, y está tratando de todas formas de evitar darle derechos a hijos de extranjeros que pretenden nacer en territorio estadounidense.

Oficialmente, ni el gobierno de Coahuila ni la propia funcionaria han emitido una postura oficial; sin embargo, algunas páginas de redes sociales han difundido esa versión del embarazo.

Sonia Villarreal tiene un hijo pequeño que nació en San Antonio, y al parecer su intención y la de su esposo era que el hijo que esperan también naciera en suelo estadounidense.

Se trató de contactar vía telefónica a la funcionaria para corroborar esta versión; sin embargo, no fue posible hablar con ella.


