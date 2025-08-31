Cerrar X
Deportes

Aaron Ramsey anota y le da la victoria Pumas 1-0 sobre Atlas

El galés marcó su primer gol con los universitarios al 90+2 ante Atlas, dándoles su primer triunfo como locales; los rojinegros siguen sin ganar en el torneo

  • 31
  • Agosto
    2025

Bajo una intensa lluvia, el medicentro galés Aaron Ramsey se estrenó como goleador con Pumas para darle la victoria a los universitarios sobre Atlas, en el tiempo agregado.

Ramsey, que llevaba pocos minutos en el campo, aprovechó las fallas de la zaga rojinegra para rematar de derecha un centro en tiro de esquina a los 90+2.

Con este gol, el mediocampista galés le dio a los capitalinos su primer triunfo como locales en lo que va del torneo y se ubican en la décima posición con nueve puntos.

Por su parte, Atlas hilvanó su sexto partido del torneo sin celebrar una victoria y quedó en la 15.ª posición con cinco unidades.

Ramsey tuvo minutos por segundo encuentro consecutivo después de ingresar de cambio a los 74, cuando el duelo ya se disputaba bajo el aguacero.

Durante la primera mitad, Pumas corrió con mala fortuna al ver cómo un par de goles no subieron al marcador tras las intervenciones del VAR.

Alan Medina realizó una gran jugada individual por la banda derecha y definió a los 33 minutos, tras abrirse camino hacia la portería y cerrar con un disparo a las redes; pero la acción fue invalidada al revisarse una posición adelantada en el VAR.

El árbitro Martín Molina Astorga recurrió a la revisión de video en el descuento previo al descanso para señalar una mano de Jorge Ruvalcaba, que le permitió marcar una diana que también fue anulada.

En el complemento, Molina Astorga volvió a revisar una acción de un potencial penal a favor de Pumas, aunque esta fue invalidada por una posición adelantada previa a la falta sobre Pedro Vite.

La jornada 7 del torneo concluirá más tarde, cuando Tijuana reciba a Necaxa.

 


Comentarios

