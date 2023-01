Anuncia Pique acuerdo entre Casio y la Kings League

A través de canal de Twitch de su King's League, el ex futbolista anunció un acuerdo entre la marca Casio y su liga.

Después de la polémica generada por la canción de su ex esposa, Shakira, con el compositor Bizzarap, el ex jugador del Barcelona, Gerard Pique, volvió a aparecer al publico.

Aunque algunos ya lo daban por 'muerto' por las directas que su ex pareja le lanzó en 'BZRP Music Sessions #53', el exfutbolista del Barcelona ha sabido sacar provecho de la situación y promocionó a lo grande su Kings League.

A través de canal de Twitch de su King's League, torneo con el que pretende revolucionar el fútbol, Piqué, quien lucía un reloj Casio en su muñeca, anunció que la marca de relojes japonesa es nuevo patrocinador de la liga de futbol.

'Hemos llegado a un acuerdo con Casio para la Kings League. Relojes Casio para todos. Este reloj es para toda la vida. Es un reloj de puta madre', dijo el exfutbolista que también sabe lanzar indirectas.

El anuncio desató la risas entre los presentes en el stream, donde compartía pantalla con Ibai Llanos o DjMaRiio.

'¿Esto es cachondeo? ¿Es broma?', reaccionaba Ibai, amigo y socio de Piqué en la mencionada liga.

'Es un acuerdo como otro cualquiera', aclaró después Piqué ante las dudas de algunos, que se lo habían tomado a broma.

Pero no todo terminó ahí, Ibai quiso tirar más gasolina al tema para buscar la reacción del propio Piqué y comenzó a cuestionar: '¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. Digo, ¿ha pasado algo?'.

El ex del Manchester City y uno de los presidentes de los clubes de la Kings League, Kun Agüero, no tuvo reparos en responder que esto era “por la canción de Shakira”, generando las risas de los presentes y la del propio Piqué.

Lejos de las bromas y guiños que le continuaron haciendo al exjugador del Barcelona por la canción de la colombiana y Bizarrap, la retransmisión de Twitch estaba centrada a dar pistas sobre el jugador sorpresa del equipo del Kun Agüero en la King's League.

De acuerdo a Agüero, se trata de un jugador menor de 40 años, ganador de una de las Grandes Ligas y que ha jugado al menos más allá de semifinales de Champions, lo que se cree que podría tratarse de Di María, Tévez o Aimar, entre otros.

La revelación de la identidad de este jugador, que por ahora se le ha llamado como el Joker, será el domingo. Aquí aprovechó Piqué para anunciar en broma (o no) sobre la posibilidad de ir a buscar a dicho jugador con el coche que se ha convertido tendencia en estos últimos días gracias a Shakira: '¿Y si voy con un Twingo a buscar al jugador 12 del Kun? Qué pasa, es un acuerdo personal al que he llegado'.

Con esto deja ver que Gerard Piqué se ha enterado, y parece que muy bien, de la letra que su expareja y madre de sus dos hijos le ha dedicado junto al productor argentino. Ahora falta ver qué tanto puede 'facturar' de la situación.

Con información de Info7.mx.