Auténticos Tigres, ‘a escena’: abren fuego en la ONEFA

El equipo de americano de la UANL reciben a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional a las 19:00 horas, en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass

  • 05
  • Septiembre
    2025

Es una nueva edición de Auténticos Tigres, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: llegar a lo más alto en la ONEFA.

Los Auténticos abrirán temporada este viernes recibiendo a los Burros Blancos del Politécnico Nacional, a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.

Sergio Reséndiz abrirá como quarterback titular y curiosamente lo hará ante el mismo rival con quien tuvo su primera apertura en su carrera en Liga Mayor.

“Mi primer juego como titular fue en el Wilfredo Massieu en el 2021 como novato y ahora en mi último año me tocará abrir otra vez contra ellos”, expresó Reséndiz, quien guio a la UANL a ganar ese juego 21-19.

‘Cacho’, como le llaman al quarterback, comandará un ataque que ha tenido como clave del éxito a una dominante línea ofensiva en el juego terrestre y que tiene como protagonista principal a Ángel Alvarado, dos veces al hilo líder corredor en la ONEFA.

Pero además, la ofensiva de la UANL también cuenta con un abanico amplio de buenos receptores como Vinicio García, Aldo Herrera y Luis Olvera.

La defensa de Auténticos tiene como sello principal la velocidad, destacando Pablo Treviño en la línea defensiva, Gael Reyes y Juan Pablo Mandujano en la zona de apoyadores, así como el profundo Daniel Carranza.

Con un status de favoritos, que han conquistado en el emparrillado en los últimos años, Auténticos Tigres buscará iniciar con un triunfo una temporada donde tiene el potencial para ganarlo todo. (Prensa de Auténticos Tigres)

Ficha

Fútbol americano
ONEFA
Temporada 2025
Semana 1 - Hoy
Auténticos vs. Burros blancos
Estadio Gaspar Mass
UANL


