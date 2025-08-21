Cerrar X
Deportes

Bucsa y Melichar-Martínez sellan boleto a la final de dobles

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez avanzan a la final del Abierto Monterrey tras vencer a Jeanjean y Kozyreva por 6-4, 6-1

El dúo conformado por Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez avanzó a la final de dobles del Abierto Monterrey luego de una contundente victoria ante Leolia Jeanjean y Maria Kozyreva por 6-4, 6-1.

El primer set arrancó con gran paridad, donde ambas parejas se exigieron al máximo para llevar el marcador a un empate 4-4.

Fue en ese momento cuando la dupla hispano-estadounidense logró una ruptura de servicio que les permitió cerrar el set 6-4 tras varios intentos frustrados.

Ya con el primer set a su favor, Bucsa y Melichar-Martínez manejaron el segundo parcial con total control, pues tuvieron un 91% de puntos ganados con el primer servicio, además de aprovechar dos quiebres y dominar con comodidad el segundo set, terminando 6-1 a su favor sin complicaciones.

Los errores fueron mínimos por parte de las cuatro jugadoras, pero la dupla de Jeanjean y Kozyreva no logró sostener su servicio en puntos clave.

Esto se notó en su segundo servicio, pues solo convirtieron el 50% de los puntos, lo que facilitó la victoria de Bucsa y Melichar-Martínez.

Para Bucsa, este será su regreso a una final de dobles desde su título en el Abierto de Birmingham de 2023. Mientras que Melichar-Martínez buscará su revancha tras caer en la final del Abierto de Libema en junio.

Ambas jugadoras, actualmente dentro del top 40 del ranking WTA, se preparan para disputar la gran final el sábado a las 16:00 horas en el Club Sonoma.


