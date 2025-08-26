Cerrar X
Checo Pérez afirma que no tiene nada que demostrar en F1

El piloto mexicano, quien ya fue subcampeón del mundo, dijo que su calidad está probada y que volvió simplemente por el amor al automovilismo

  • 26
  • Agosto
    2025

Con todo y que el anuncio fue durante la madrugada del continente americano, la noticia del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 rompió el internet y creó una gran expectativa sobre él.

Sabiendo la gran presión mediática que cargará sobre sus hombres nuevamente, el piloto mexicano dijo en su primera entrevista como parte de Cadillac, que no tiene nada que probar en la máxima categoría. Además, tiró una indirecta a los segundos pilotos de Red Bull Racing, que han quedado muy lejos en su rendimiento.

"Ha sido una situación muy complicada, tener que adaptarse constantemente, ganar confianza; mentalmente es un reto único. Y sí, no creo que tenga nada que demostrar, ya sabes, cuando ves la cantidad de puntos que han sumado, son como cinco puntos en toda la temporada. Así que creo que no tengo nada que demostrar en ese sentido".

De igual manera, comentó que su regreso al Gran Circo responde al amor que tiene por el deporte motor, en el cual ya hizo historia, pues en su mejor temporada llegó a ser subcampeón del mundo.

"Para mí, se trata más de volver a disfrutar del deporte", dijo Pérez. "Quiero disfrutar del deporte, del deporte que amo, del deporte que tanto me ha dado.

Finalmente, se dijo esperanzado en que el proyecto de Cadillac pueda caminar de la mejor manera, pues recordemos que el equipo comenzará desde cero, lo que le da un toque mayor de complejidad a la temporada.

"No podía permitirme dejar la F1 como lo hice el año pasado, ¿sabes? Y por eso vuelvo con este nuevo proyecto. Y sí, espero que sea muy exitoso. Pero además de eso, más que nada, quiero disfrutar de este regreso".

 

 


