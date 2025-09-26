Cerrar X
Ciudades demócratas perderían partidos del Mundial 2026: Trump

Donald Trump advirtió que ciudades gobernadas por demócratas, como Seattle y San Francisco, podrían perder partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras

  • 26
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que algunas ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle y San Francisco, podrían perder partidos del Mundial 2026 si considera que no ofrecen seguridad suficiente para los aficionados.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario”, declaró desde el Despacho Oval.

Trump puso el foco en Seattle y San Francisco, a cuyos dirigentes calificó como “lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen”. Asimismo, mencionó que medidas similares podrían aplicarse de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Partidos programados en Seattle y San Francisco

El Lumen Field de Seattle, hogar de los Seattle Seahawks en la NFL, tiene previsto albergar seis encuentros del Mundial. Lo mismo ocurrirá en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en el área de San Francisco, donde también se disputarán seis partidos.

En total, Estados Unidos cuenta con 11 sedes, la mayoría en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston y Philadelphia.

Aunque Trump no tiene autoridad directa para modificar las sedes, mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sí tiene la facultad de realizar cambios. Esto ha generado inquietud sobre el posible alcance real de sus amenazas.

Por otra parte, el sorteo de la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en Washington, evento en el que está prevista la presencia de Trump.


