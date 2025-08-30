Coco Gauff y Naomi Osaka avanzan en el US Open

Habrá un enfrentamiento de alto perfil entre dos ganadoras pasadas en la cuarta ronda del Abierto de los Estados Unidos después de que este sábado Coco Gauff y Noami Osaka ganaron.

El duelo del lunes, por un puesto en los cuartos de final, es una revancha del 2019, cuando Gauff, con 15 años y debutando en el cuadro principal, se enfrentó a la campeona reinante Osaka.

Osaka ganó ese partido en sets corridos, luego consoló a una Gauff llorosa en la línea lateral y la animó a hablar con la multitud del estadio Arthur Ashe que apoyaba a la joven estadounidense.

"De alguna manera la veo como una hermana pequeña", dijo Osaka el sábado, "así que es un poco genial jugar contra ella aquí de nuevo".

Osaka avanzó a su primer partido de cuarta ronda en cualquier major desde el Abierto de Australia 2021 al eliminar a la cabeza de la serie número 15, Daria Kasatkina, 6-0, 4-6, 6-3 en el estadio Louis Armstrong. Mientras que Gauff llegó tan lejos en el Abierto de Estados Unidos por cuarto año consecutivo con una victoria de 6-3, 6-1 sobre la número 28 Magdalena Frech en Ashe.

"Ha sido un viaje realmente largo", dijo Osaka durante su entrevista en la cancha, "pero estoy contento de estar aquí ahora".

Osaka, quien nació en Japón y se mudó con su familia a Estados Unidos de niña, bromeó con los fanáticos de Armstrong: "¿Puede alguien venir al partido y animarme? Es un poco difícil jugar contra un estadounidense aquí, pero espero que ustedes también me hayan adoptado".

Mucho ha sucedido tanto a Osaka como a Gauff desde ese encuentro digno de titulares hace seis años en Nueva York.

La cabeza de serie número tres, Gauff, de 21 años, es ahora una campeona de Grand Slam en dos ocasiones, incluido el Abierto de Estados Unidos en 2023, y una verdadera estrella.

Osaka (23), de 27 años, posee cuatro títulos importantes, incluyendo el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y ha sido clasificada como número uno. Estuvo entre los atletas a la vanguardia de las conversaciones sobre salud mental, abriéndose en el Abierto de Francia 2021 sobre cómo lidiar con la ansiedad y la depresión, y luego tomando una serie de descansos del circuito.

"Naomi y yo no somos súper cercanos ni nada, pero definitivamente somos amigables entre nosotras", dijo Gauff. "El apoyo desde lejos en todas las cosas que ha hecho, dentro y fuera de la cancha".

Gauff ha ganado tres de sus cuatro enfrentamientos directos desde aquella noche inolvidable en Ashe.

"Recuerdo que fue un momento difícil para mí, porque era un partido muy esperado... Supongo que me puse demasiada presión, pensando que tal vez tenía una oportunidad en ese momento de realmente hacer algo, lo cual definitivamente tenía, pero creo que simplemente sentí más expectativa de la que debería, más que tal vez creencia", dijo Gauff.

"Sería una situación genial, como un déjà vu", dijo Gauff el sábado, "pero espero que el resultado sea diferente".

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el sábado?

Otras mujeres que avanzaron a la cuarta ronda con victorias el sábado incluyen a Karolina Muchova (11), semifinalista del Abierto de Estados Unidos en 2023 y 2024 y la mujer que venció a Venus Williams en la primera ronda este año, así como Marta Kostyuk (27). Los hombres que avanzaron incluyeron al número diez Lorenzo Musetti, cuyo oponente en un partido totalmente italiano, contra Flavio Cobolli 23), se detuvo debido a dolor en el brazo derecho mientras iba perdiendo.

¿Quién juega el domingo en Flushing Meadows?

Novak Djokovic, Taylor Fritz, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula están entre los jugadores que intentarán alcanzar los cuartos de final ganando el domingo.

