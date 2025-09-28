Cerrar X
Deportes

Confirman que Qatar será sede de la Copa Intercontinental

Este torneo tendrá la participación de Cruz Azul, que enfrentará el 10 de diciembre al campeón de la Copa Libertadores en el estadio Áhmad bin Ali

  • 28
  • Septiembre
    2025

A falta de un par de meses que comience, Qatar fue confirmado como la sede para la Copa Intercontinental, la cual tendrá participación mexicana con Cruz Azul, que ganó la Concacaf Champions Cup a mediados de año.

La justa estaba pactada para celebrarse en Arabia Saudita, sin embargo, la creciente tensión en el país provocó que se evaluara llevarla incluso a Estados Unidos, aunque finalmente se optó por realizarla en Qatar, donde se jugó la Copa del Mundo de 2022.

Recordemos que ya se disputaron dos partidos de los cinco partidos que componen la Intercontinental, el primero en el que Pyramids FC de Egipto derrotó al Auckland City por 3-0. Posteriormente, sorpresivamente eliminó al Al-Ahli de Arabia Saudita por 3-1.

Cruz Azul

El siguiente partido será el Derby de las Américas, donde Cruz Azul se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, el cual será Palmeiras, Flamengo, Racing o Liga de Quito. Este choque será el 10 de diciembre en el estadio Áhmad bin Ali.

En caso de que "La Máquina" salga victoriosa, se medirá al Pyramids FC el 13 de diciembre en la Challenger Cup y en caso de ganar se medirá al Paris Saint Germain en la Final del torneo el día 17 de ese mes.


