Dallas jugará en el Estadio Azteca cuando esté listo: Jerry Jones

El dueño de la franquicia del denominado "Equipo de América", Jerry Jones, afirmó que los Dallas Cowboys jugarán en el Estadio Azteca cuando el recinto se encuentre listo para recibir a la NFL de vuelta.

Y es que el también general manager del equipo de la "estrella solitaria", confirmó en una entrevista para la cuenta oficial de los Dallas Cowboys en español que vendrán a jugar a México y también dio la fecha en la que estarán en el país.

"¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta; cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá", aseguró Jerry Jones.

Durante la entrevista, Jones también habló sobre la importancia de los aficionados hispanos para Dallas, asegurando que busca mostrar lo que representan los latinos para los "Vaqueros".

"Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos".

"Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys", dijo Jerry Jones.

De volver a jugar en suelo azteca, los Dallas Cowboys volverían a tener un juego en el Estadio Azteca después de 25 años, el cual, curiosamente, es el único recinto en donde han disputado encuentros, con un saldo de tres derrotas y una victoria.

La primera vez que Dallas jugó en México fue en 1994, cuando perdieron contra los ya extintos Oilers (actualmente Tennessee Titans) por un marcador de 6-0.

Su última visita a "El Coloso de Santa Úrsula" fue en 2001, cuando enfrentaron a los Oakland Raiders y se lanzaron con su único triunfo en México al vencerlos 21-6.

Todos los juegos de Dallas en México han sido de exhibición, bajo el formato del American Bowl, el cual era la serie de partidos de pretemporada que la NFL organizaba fuera de Estados Unidos y que tuvo su última edición en 2005.