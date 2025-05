Define FIFA la fecha para América vs LAFC por boleto del Mundial

La FIFA hizo oficial el partido que disputarán el América y Los Angeles FC para obtener el último lugar de la Copa Mundial de Clubes FIFA que se celebrará en el verano.

El encuentro entre ambas escuadras se disputará el próximo 31 de mayo en el Estadio BMO de los Ángeles, casa del equipo angelino.

Este partido entregará el último boleto para el certamen veraniego y se disputará a las 19:30 horas tiempo de Los Ángeles, 20:30 horas tiempo del Centro de México.

Este enfrentamiento viene luego de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), decidió que el León no dispute el Mundial de Clubes debido a la multipropiedad que guarda Grupo Pachuca con el equipo del Bajío con el Pachuca.

Los Angeles Football Club and Club América will go head-to-head on Saturday 31 May for the final spot at the @FIFACWC.



The play-in match will be held at BMO Stadium in Los Angeles and will be live streamed for free globally on https://t.co/qL42pVfxo1.