Día del Zurdo con leyendas del deporte que hicieron historia

Este miércoles 13 de agosto de 2025 es Día del zurdo… y en el deporte existen varios atletas, de distintas disciplinas, que han destacado a nivel local, nacional e internacional siendo zurdos.

Por ejemplo, en el automovilismo de la Fórmula 1 está el piloto brasileño Ayrton Senna, quien formó parte de las escuderías McLaren y Williams.

En el baloncesto de la National Basketball Association (NBA) está Larry Bird, quien jugó para Celtics de Boston.

En el beisbol de las Grandes Ligas está ‘Babe’ Ruth, quien jugó para Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York.

En el rey de los deportes de la gran carpa también está el pitcher Randy Johnson, quien jugó para varias novenas, entre ellas los Gigantes de San Francisco.

En el box lucieron Muhammad Alí y Manny Pacquiao.

Y en el futbol están Diego Armando Maradona y Roberto Carlos, que hacían magia con el balón.

Ellos son algunos deportistas zurdos que destacaron a nivel internacional:

