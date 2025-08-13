Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_13_at_12_13_51_AM_ddfde67804
Deportes

Día del Zurdo con leyendas del deporte que hicieron historia

Ayrton Senna, Babe Ruth, Muhammad Alí y Maradona son algunos de los deportistas zurdos que marcaron época en sus disciplinas

  • 13
  • Agosto
    2025

Este miércoles 13 de agosto de 2025 es Día del zurdo… y en el deporte existen varios atletas, de distintas disciplinas, que han destacado a nivel local, nacional e internacional siendo zurdos.

Por ejemplo, en el automovilismo de la Fórmula 1 está el piloto brasileño Ayrton Senna, quien formó parte de las escuderías McLaren y Williams.

En el baloncesto de la National Basketball Association (NBA) está Larry Bird, quien jugó para Celtics de Boston.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 12.13.52 AM.jpeg

En el beisbol de las Grandes Ligas está ‘Babe’ Ruth, quien jugó para Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York.

En el rey de los deportes de la gran carpa también está el pitcher Randy Johnson, quien jugó para varias novenas, entre ellas los Gigantes de San Francisco.

En el box lucieron Muhammad Alí y Manny Pacquiao.

Y en el futbol están Diego Armando Maradona y Roberto Carlos, que hacían magia con el balón.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 12.13.51 AM.jpeg

Entérate

Ellos son algunos deportistas zurdos que destacaron a nivel internacional:

Ayrton Senna: Automovilismo
Larry Bird: Basquetbol
Babe Ruth: Beisbol
Randy Johnson: Beisbol
Muhammad Alí: Box
Manny Pacquiao: Box
Diego Maradona: Futbol
Roberto Carlos: Futbol


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_3_da4126c5f9
Reconoce Monterrey a adultos mayores por resultados en olimpiada
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T120001_538_0cf0bd5b59
Mexicanos ganan bronce en Panamericanos Junior
AP_25222506855844_cc410ab238
Salah cuestiona el 'adiós' de la UEFA al exjugador palestino
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_11_8f4157f91f
EUA devuelve manuscrito robado firmado por Hernán Cortés
Whats_App_Image_2025_08_13_at_7_06_54_PM_8c676ef7b9
Instala Federación mesa de trabajo para Tren del Norte con NL
nl_adrian_de_la_garza_544e1a5e0e
Perfila Adrián prioridades de Seguridad en Mesa de Coordinación
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
INFO_7_UNA_FOTO_8_626568eacd
Muere joven tras cirugía estética en clínica del Obispado
publicidad
×