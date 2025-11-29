¡Dulce venganza! Rayados derrota al América y está en Semifinales

Lo que estuvo a segundos de ser una noche de terror, fue histórica para Rayados, pues el equipo regio tenía todo en contra, aunque alcanzó a rescatar la derrota 2-1 ante el América, que le dio el pase por el global de 3-2.

Desde el inicio del partido se sintió el ambiente de que las cosas no saldrían de la mejor manera, pues el local salió a comerse el trámite, con intensidad y esa característica pegada azulcrema.

De la mano de un Fidalgo que salió fino, acompañado de un Zendejas que sigue en plan grande, llegó el primer gol para la remontada capitalina, pues debido a la tibia marga regia, el 10 del "Ave" sacó un zurdazo que sorprendió al "Mochis" Cárdenas.

Aunque el Monterrey quiso, no fue capaz de igualar la intensidad del América, que desgastó totalmente a los albiazules, que sufrieron mucho con la altitud de la Ciudad de México.

El nerviosismo se apoderó poco a poco de los jugadores, que no supieron cómo marcar la diferencia, pese a que se mostró una alineación de lujo. Canales, Óliver Torres y el "Corcho" Rodríguez fueron de los que más intentaron; mientras que elementos como el "Tecatito", Sergio Ramos o Berterame pasaron de noche.

Pasaron los minutos y la cosa se complicó cada vez más, pues el América olió la sangre y fue por más. Su premio llegó al 59', con el gol de Raúl Zúñiga, quien entró con todo para poner el empate en el global.

Él mismo había puesto el tercero de la noche, pero fue anulado por el VAR, que señaló posición adelantada por su cabeza, que estaba delante del último defensor regio. Sin querer, ahí estuvo la clave para el pase albiazul.

El asedio capitalino era total, además, los cambios no surtieron efecto de primeras, todo se puso peor cuando el "Corcho" se fue expulsado por doble amarilla.

El hombre de más le dio a las "Águilas" la confianza de gastar el reloj, por lo que se olvidaron que el último minuto también tiene 60 segundos. Bajo ese contexto, sobre los segundos finales, Ricardo Chávez lanzó un centro que remató Germán Berterame, quien llegó como un tren y le dobló las manos a Malagón, para dar el pase a los suyos.

Rayados tomó venganza por la Final que perdió hace un año y ahora espera su rival para la siguiente fase, donde Domenec Torrent tendrá que trabajar mucho para mantenerse en camino a la Final.

