Deportes

El ‘Vasco’ sigue sin resolver la falta de gol en la selección

México empató 0-0 con Japón y sigue sin contundencia ofensiva a menos de un año del Mundial 2026, Aguirre no halla fórmula para resolver el problema de gol

  • 08
  • Septiembre
    2025

A poco más de un año de haber retomado el mando de la Selección Mexicana, Javier Aguirre aún no encuentra la fórmula para resolver el problema de la falta de contundencia ofensiva.

Este sábado, el Tri dejó en evidencia sus carencias frente al arco al empatar sin goles ante Japón, una selección ubicada en el top 20 del ranking FIFA. El resultado fue especialmente preocupante considerando que México ocupa la decimotercera posición y que este martes enfrentará a Corea del Sur.

Desde su regreso en 2024, Aguirre ha dirigido 19 partidos, en los que México ha anotado 30 goles. Aunque la cifra podría parecer positiva, en realidad está por debajo del desempeño de la gestión anterior de Jaime Lozano, quien con 21 encuentros logró 35 goles.

Para intentar corregir esta falta de pegada —un problema arrastrado desde la era de Gerardo Martino—, el "Vasco" ha probado con distintos esquemas, incluyendo la dupla de delanteros conformada por Raúl Jiménez y Santiago Giménez, pero aún no se decanta por un planteamiento fijo.

Esta situación ha encendido las alarmas, pues a menos de un año para el inicio del Mundial 2026, la Selección Mexicana sigue sin encontrar una solución clara a esta problemática.

Cabe recordar que México no disputa partidos de clasificación al ser uno de los países anfitriones del torneo, por lo que su preparación depende de los amistosos internacionales en los que busca mantener ritmo competitivo.

Previo al duelo contra Corea del Sur, Aguirre adelantó que ya tiene definida una alineación, aunque no quiso revelar los cambios. Solo confirmó la baja de Edson Álvarez, quien salió lesionado en el primer tiempo del partido ante Japón.


