Emiliano Gamero, rejoneador: de Monterrey… ¡a Europa!

Dueño de la máxima expresión del arte del toreo mexicano a caballo, Emiliano Gamero reaparece esta noche en punto de las 20:30 horas en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ al lado de los jóvenes rejoneadores Tarik Othón y Javier Funtanet, con la actuación especial de los Forcados Amadores de México quienes despacharán un fino encierro de Don Fernando de la Mora… y a la vez se despedirá de la afición mexicana, pues la de este viernes será su última actuación en suelo mexicano antes de partir a hacer campaña en Europa.

Lo anterior fue informado por el propio diestro de a caballo en entrevista exclusiva para los lectores del periódico El Horizonte y elhorizonte.mx, quien dijo sentirse muy motivado de volver a Monterrey para cerrar con broche de oro su campaña 2025 en suelo azteca y llevar su expresión muy mexicana del toreo a caballo a otros lugares del mundo.

“Vengo muy contento y motivado a Monterrey a repetir el triunfo del año pasado y a cerrar con broche de oro mi campaña mexicana, pues después este viernes nos vamos hacer gira a Europa porque mis caballos y yo lo necesitamos, palpitamos en consonancia de satisfacer nuestra pasión torera”, aseguró el diestro.

“Y es que es una compenetración completa con cada uno de mis caballos, porque cuando los monto hacemos un binomio perfecto, natural y es como si dependiéramos del mismo corazón”, mencionó el experimentado diestro que tiene 14 años de alternativa.

“Gracias a ello, la transmisión y la explosión es la misma, me gusta mucho transmitir lo que siento y lo que sienten mis caballos, por eso ellos y yo, nos preparamos todos los días y eso gracias a Dios, la gente lo capta bien y lo agradece cada vez que actuamos”, indicó.

El caballero capitalino, que en su debut en esta plaza -el 5 de mayo del año pasado- cayó de pie ante la afición regia al indultar a ‘Amigo’ de Santa Fe del Campo, luego de una soberbia, temeraria, templadísima y emocionante faena a la jineta, reaparece en la Monumental muy mentalizado y decidido a repetir el triunfo obtenido el año pasado.

“Como aquella tarde de mi debut, vengo a Monterrey muy ilusionado y motivado de volver a triunfar de gran forma, pero sobre todo, que nos embistan los toros por derecho y con codicia para poder emocionar al público, hacer lucir a todos los caballos de mi cuadra y mostrar todo lo que llevamos en el alma”, indicó.

En torno a su personalidad torera muy mexicana que ha adoptado, el caballero de los ruedos se sinceró: “Desde el primer día que me subí a un caballo yo quería ser único, no quería ser copia de nadie, ni buena, ni mala, yo no quería ser copia y creo que lo hemos logrado y con ello hemos podido formar una identidad totalmente mía, un estilo de torear a caballo muy diferente, un rejoneo totalmente mexicano y eso sinceramente, me hace sentir completamente orgulloso de lo que soy como ser humano, como torero y como mexicano”.

Por último, el caballero capitalino envío un mensaje de gratitud a la afición regia que el año pasado ‘se le entregó’ luego del indulto de ‘Amigo’ y sentenció: “La gente que pague su boleto para vernos esta noche puede tener la garantía de que van salir contentos de la plaza, yo siempre entrego el alma y esta vez no será la excepción, vengo con toda la ilusión a despedirme aquí en Monterrey de mi temporada mexicana porque está será mi última actuación en México antes de partir a hacer campaña en Europa y voy a cerrar aquí en Monterrey, con broche de oro, como Dios manda”.

‘Letrudo’, ‘Malacara’, ‘Ilusión’, ‘Jaque Mate’, ‘Hijo del sol’, ‘Tláloc’, ‘Júpiter’ y dos o tres caballos toreros más, serán los corceles de su cuadra, con los que el diestro capitalino cubrirá los tercios de la lidia en sus dos respectivos enemigos de Don Fernando de la Mora que le toquen en suerte a su salida por toriles.

