Emma Navarro enciende motores rumbo al Abierto de Monterrey

La número 11 del ranking mundial y semifinalista del US Open 2024, Emma Navarro, ya se encuentra en Monterrey y de inmediato realizó su primer entrenamiento en el Club Sonoma, sede del Abierto GNP.

La estadounidense, quien llega como la jugadora mejor sembrada del certamen, inició su práctica a las 17:00 horas, donde trabajó por más de una hora afinando golpes y ajustando detalles antes de su debut.

Concentrada e intensa, Navarro disfrutó del ambiente local y levantó la expectativa entre los aficionados que presenciaron la sesión, confirmando su papel como una de las principales protagonistas del torneo.

El Abierto de Monterrey comienza a encender motores y la ciudad ya respira la emoción del mejor tenis femenil del mundo.

