Cerrar X
deportes_emma_navarro_e4a14018ea
Deportes

Emma Navarro enciende motores rumbo al Abierto de Monterrey

La estadounidense inició su práctica a las 17:00 horas, donde trabajó por más de una hora afinando golpes y ajustando detalles antes de su debut

  • 17
  • Agosto
    2025

La número 11 del ranking mundial y semifinalista del US Open 2024, Emma Navarro, ya se encuentra en Monterrey y de inmediato realizó su primer entrenamiento en el Club Sonoma, sede del Abierto GNP.

La estadounidense, quien llega como la jugadora mejor sembrada del certamen, inició su práctica a las 17:00 horas, donde trabajó por más de una hora afinando golpes y ajustando detalles antes de su debut.

Concentrada e intensa, Navarro disfrutó del ambiente local y levantó la expectativa entre los aficionados que presenciaron la sesión, confirmando su papel como una de las principales protagonistas del torneo.

El Abierto de Monterrey comienza a encender motores y la ciudad ya respira la emoción del mejor tenis femenil del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PRINCIPAL_871c1c5955
¡Diversión para todos! Inicia la fiesta con el Abierto Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_18_at_1_47_03_AM_163641759a
Rayados sacan ‘100’ en la fase regular de la Liga MX
EH_UNA_FOTO_28_faaccd3a9f
Detienen a presunto asaltante de carretera a Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Participan_200_brigadistas_en_macrosimulacro_de_primeros_auxilios_34e46587eb
Participan brigadistas en macrosimulacro de primeros auxilios
selva_maya_sheinbaum_1f1b9f619c
Celebra Federación acuerdo trilateral para proteger la Selva Maya
Evacuan_edificios_de_Times_Square_por_amenaza_de_bomba_1bc0e89f74
Evacuan zona de Times Square por amenaza de bomba
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×