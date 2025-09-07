EUA marcha sin victorias en 7 duelos ante rivales 'top 25'

Estados Unidos es consistente mientras se prepara para albergar la Copa del Mundo del próximo año: sigue perdiendo contra equipos ubicados entre los 25 mejores del ranking de la FIFA.

Y los partidos en casa se sienten como encuentros de visitante, ya que los aficionados animan a los oponentes por una mayoría arrolladora.

"De cara a la Copa del Mundo, necesitamos construir confianza en nosotros mismos y dar confianza a los aficionados, así que es decepcionante perder el partido, sin duda", expresó el delantero Folarin Balogun tras la derrota 2-0 del sábado ante Corea del Sur en un encuentro amistoso.

Con una multitud de 26,500 personas que alentaron mayoritariamente a los Guerreros Taegeuk, Son Heung-min anotó a los 18 minutos y participó en el gol de Lee Dong-gyeong a los 43.

Los estadounidenses, 15tos del ranking, no han ganado en sus últimos siete cotejos contra equipos del top 25 y han sido superados en el marcador por 17-3 en forma combinada, incluyendo 11-1 en cinco derrotas consecutivas.

La perspectiva siempre optimista del entrenador Mauricio Pochettino podría sintetizarse en una declaración: no está preocupado.

"Necesitamos empezar a ganar cuando comience la Copa del Mundo", dijo el argentino. "Hay demasiados ejemplos de equipos que ganan durante cinco años y luego llegan a la Copa del Mundo y no llegan en las mejores condiciones. Estuve involucrado en 2002 con Argentina, estábamos venciendo a equipos durante cinco años y luego llegamos a la Copa del Mundo y quedamos fuera en la fase de grupos".

Pochettino aseguró que Estados Unidos superó a Corea del Sur durante gran parte del partido.

"Hay que creer, y el mensaje es que lo importante que tenemos que tener es que en el inicio de la Copa del Mundo tengamos a todos los mejores jugadores que pensemos que tienen que estar dentro del roster en las mejores condiciones", añadió. "Hoy estamos viendo que, por lo que sea, tenemos jugadores que a lo mejor no están jugando mucho".

Corea del Sur, 23ra del ranking y que se ha clasificado para su undécima Copa del Mundo consecutiva, se adelantó cuando Lee Jae-sung envió un pase filtrado a Son, quien superó al defensor Tristan Blackmon y venció al portero Matt Freese con un tiro a segundo palo.

La ventaja aumentó al doble cuando Son corrió hacia el toque de Lee Jae-sung y cayó sobre Freese. El balón rodó hacia Lee Dong-gyeong, quien lo envió a la roja vacía con un taconazo.

"Fuimos muy pasivos y dejamos el espacio para que anotaran", reconoció Pochettino. "Mostramos un poco de falta de comunicación, pero eso es normal".

Sólo la mitad del actual plantel estuvo en la Copa Oro y varios titulares habituales no fueron convocados para el partido contra Corea del Sur ni para el partido del martes contra Japón, 17mo del ranking, en Columbus, Ohio. Blackmon debutó internacionalmente a los 29 años.

Pochettino dijo que no se puede juzgar a los estadounidenses "como si fuéramos un equipo muy consolidado o estable con un plantel que lleva jugando junto cuatro años".

"No creo que sintamos presión por ganar. Obviamente queremos ganar, pero son amistosos, así que este es el momento en que podemos aprender", precisó el lateral derecho Sergiño Dest, quien hizo su primera aparición desde marzo de 2024 tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior derecho. "Necesitamos estar atentos en todo momento, porque aunque juegues un partido bastante decente, si no estás atento por un segundo, puedes recibir un gol".

Después de perder la final de la Copa Oro de la CONCACAF ante México en julio, Estados Unidos planeó ocho amistosos antes de que los jugadores se reporten para el entrenamiento previo a la Copa del Mundo. El partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial, el 12 de junio, será su primer partido duelo oficial en 11 meses.

"Al final del día, sientes la importancia de los partidos cuando realmente significan algo y sientes la diferencia en el nivel de intensidad en un partido como el de hoy en comparación incluso con la Copa Oro", dijo el mediocampista Tyler Adams. "Cuando el partido significa algo, todos juegan al 100% en cada partido cuando quieres avanzar en el grupo y quieres jugar la final y quieres ganar trofeos. Así que es un ambiente un poco diferente y necesitamos esforzarnos para entender que estos partidos tienen un gran valor ahora mismo".

Los asientos estaban llenos de aficionados con el color rojo de Corea del Sur.

"Fue como un partido en casa", enfatizó el entrenador de los Guerreros Taegeuk, Hong Myung-bo.

Pochettino elogió a los aficionados rivales después de que llenaron los estadios durante los partidos de la Copa Oro contra Guatemala en San Luis y México en Houston. Esta vez fue más reservado.

"Quiero ser positivo desde ahora y animar a nuestros hinchas a venir", dijo. "Espero que podamos cambiar... a veces el porcentaje de los hinchas del oponente y nuestros propios hinchas aquí".

El estratega confió en que, durante la Copa del Mundo "con la ayuda de los hinchas, creo que vamos a ser muy, muy difícil de vencer".

Pochettino reveló algunos consejos que dio a los jugadores después del partido sobre los amistosos, cuando no hay revisión de video.

"Cuando jugamos un partido sin VAR", dijo, "necesitamos ser un poco más pícaros".

