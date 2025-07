EUA podría empezar a llamar 'fútbol' al soccer, dice Trump

Es el deporte más popular del mundo y, sin embargo, todavía hay debate sobre cómo debería llamarse realmente.

¿Fútbol o soccer?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró de lleno en la discusión al acudir a la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey el domingo pasado. Bromeó diciendo que podría emitir una orden ejecutiva para alinear a Estados Unidos con gran parte del resto del mundo y asegurar que, de ahora en adelante, los estadounidenses se refieran al deporte como fútbol.

"Creo que podría hacer eso", dijo con una sonrisa durante una entrevista a la plataforma de streaming que transmitió el torneo.

Fue un comentario en tono de broma, pero en un momento en que Estados Unidos está desempeñando un papel cada vez más significativo en el soccer, la cuestión de por qué los estadounidenses continúan llamándolo por un nombre diferente al que es más comúnmente conocido ha resurgido.

"Ellos lo llaman fútbol, nosotros lo llamamos soccer. No estoy seguro de que ese cambio se pueda hacer muy fácilmente", expresó Trump.

El soccer sigue creciendo en Estados Unidos y también su influencia en el deporte. Albergarán la Copa Mundial masculina con Canadá y México el próximo año, el tercer año consecutivo en que se lleva a cabo un torneo importante después de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de este verano.

Otros factores están manteniendo al soccer más presente en la agenda deportiva de Estados Unidos, y quizás harán que decir "fútbol" sea más común en un panorama competitivo.

Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, juega para el Inter Miami de la MLS. La popularidad de la Liga Premier y la Liga de Campeones está en auge. Y la serie documental "Welcome to Wrexham" sobre un club de Gales escalando las divisiones inferiores, co-propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, ha captado atención.

No culpes a los estadounidenses por llamarlo soccer

A pesar de que "soccer" está ampliamente asociado con Estados Unidos, se acepta comúnmente que la palabra fue acuñada en Gran Bretaña, quizás ya en la década de 1880.

No se conoce la fecha exacta en que se usó por primera vez, pero se cree que "soccer" se derivó de "association football", que fue el primer nombre oficial del deporte.

La organización benéfica English Heritage dice que el apodo puede haber sido utilizado por primera vez por los alumnos de la icónica Harrow School para "distinguir el nuevo juego de asociación de su búsqueda más antigua, conocida como 'footer'".

Numerosas versiones de fútbol comenzaron a florecer, a menudo involucrando más el manejo de un balón que patearlo. Un ejemplo que data del siglo XVII y que todavía se juega hoy en Inglaterra es el Royal Shrovetide. El rugby es otro ejemplo.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra se creó en 1863 y redactó reglas codificadas para el fútbol de asociación para diferenciarlo de otras versiones que se jugaban en otros lugares de Gran Bretaña y, a partir de ahí, nació el soccer tal como lo conocemos.

El doctor Stefan Szymanski, profesor de gestión deportiva en la Universidad de Michigan, escribió el libro "It’s Football, Not Soccer (And Vice Versa)" y exploró los orígenes del nombre. En una conferencia en la Universidad Americana de Beirut en 2019, dijo que el soccer era "claramente una palabra de origen inglés/británico".

"Y ten en cuenta que el nombre 'association football' realmente no aparece hasta la década de 1870", dijo, "así que aparece realmente muy temprano en la historia del juego y la palabra 'soccer' se ha usado una y otra vez desde que se acuñó a finales del siglo XIX".

El soccer era un término comúnmente usado en Gran Bretaña

"Soccer" no es un término comúnmente usado en Gran Bretaña hoy en día, pero no siempre fue así.

Fue el título de un popular programa de televisión de los sábados por la mañana, "Soccer AM", que se emitió desde 1994 hasta 2023 en el canal anfitrión de la Premier.

Bobby Charlton, el legendario jugador de la selección inglesa que conquistó el Mundial de 1966, dirigió escuelas populares durante décadas, tituladas "Bobby Charlton's Soccer School".

Y Matt Busby, el icónico técnico del Manchester United que ganó la Copa de Europa de 1968, tituló su autobiografía, publicada en 1974, "Soccer at the Top, My Life in Football".

Ese título de libro sugiere que los términos "soccer" y "fútbol" eran intercambiables en la cultura británica en ese momento.

Quizás la palabra 'soccer' no sea el verdadero problema

Szymanski sugirió que el problema que algunas personas tienen con "soccer" no es la palabra en sí. Sino más bien que se usa específicamente en Estados Unidos.

"Es cuando los estadounidenses usan esta palabra que obtenemos las expresiones de angustia y horror, y uno de los pensamientos más populares que la gente lanza es decir que el fútbol americano no es realmente fútbol", dijo en su conferencia.

Argumentó que, dada la abrumadora popularidad de la NFL en Estados Unidos, tiene perfecto sentido diferenciar entre el soccer y su propia versión de fútbol.

No solo los estadounidenses lo llaman soccer

El uso de la palabra "soccer" es un poco más confuso en otros países.

Australia, que tiene su propia versión de fútbol conocido como “aussie rules” junto con ambos códigos de rugby, usa comúnmente el término y su equipo nacional masculino se conoce como los Socceroos. Sin embargo, su federación de soccer se llama Football Australia.

Es una situación similar en Irlanda, donde el fútbol gaélico es popular. Se usa el término "soccer", pero el equipo nacional de soccer todavía está gobernado por un organismo llamado la Asociación de Fútbol de Irlanda.

Canadá, al igual que Estados Unidos, simplemente lo llama soccer, lo que claramente lo distingue de la NFL y la Liga Canadiense de Fútbol.

El manual de estilo de Associated Press dice que soccer es el término preferido en Estados Unidos, pero señala que "en todo el mundo el deporte se refiere como fútbol".

Comentarios