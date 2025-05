EUA vuelve a ganar el Mundial de hockey... ¡Tras 92 años!

La selección de Estados Unidos de hockey volvió a colgarse este domingo la medalla de oro por segunda vez en su historia y después de 92 años al vencer a Suiza en la final jugada en Estocolmo.

Después de que el tiempo reglamentario terminara con un empate 0-0, el extremo derecho Tage Thompson marcó en el minuto 2:02 de la prórroga el gol de oro que le dio a Estados Unidos la victoria por 1-0 y la medalla de oro en el Mundial de Suecia y Dinamarca.

Este es el primer campeonato para el país en esta competencia desde el mundial de 1933, en donde vencieron a Canadá por marcador de 2-1.

This moment will go down in history 🇺🇸 #MensWorlds pic.twitter.com/uYW7vljiFl