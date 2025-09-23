Fallece el mítico entrenador del béisbol venezolano Buddy Bailey

El manager estadounidense Buddy Bailey, ganador de seis títulos y una Serie del Caribe con los Tigres de Aragua en sus 23 años como estratega en el béisbol invernal venezolano, falleció este martes, informó el equipo. Tenía 68 años.

Mediante un comunicado en la cuenta del club en Instagram, los Tigres y su presidente Víctor Zambrano lamentaron el “fallecimiento de Welby Sheldon 'Buddy' Bailey, el mánager que hizo historia con nuestro equipo y en la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional)”.

Los Tigres, que suman 10 títulos en sus 59 años de historia, indicaron en el escrito: "hoy despedimos no solo a un estratega, sino a una leyenda que forjó una de las épocas doradas de nuestro equipo. Su nombre y legado vivirán por siempre en la memoria de cada fanático".

El texto no dio otros detalles sobre el proceso.

Bailey, un receptor nacido en Norristown, Pensilvania, el 28 de marzo de 1957, fue firmado por los Bravos de Atlanta en 1979, pero tuvo una breve carrera como jugador. Dirigió en el sistema de ligas menores de los Bravos entre 1983 y 1990, antes de pasar a la organización de los Medias Rojas de Boston en 1991.

Bailey tuvo su primera experiencia en las Grandes Ligas en 2000, cuando fue entrenador de banca de los Medias Rojas. Luego trabajó para los Cachorros de Chicago como gerente y coordinador de ligas menores de 2006 al 2024.

Con una vasta experiencia en las ligas menores en su equipaje, Bailey dirigió en Venezuela a los Tigres desde la temporada 2002-2003 hasta el torneo 2013-2014. Con los felinos se clasificó a nueve finales, ganó su primera corona en la temporada 2003-2004 y conquistó el título de campeón en la Serie del Caribe disputada en Mexicali en el 2009.

Tres de sus títulos en Venezuela fueron seguidos en los torneos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

Bailey, que también se dirigió en dos ocasiones a los locales Tiburones de La Guaira, regresó a los Tigres en la temporada 2023-2024; pero fue despedido en el torneo siguiente —a comienzos de diciembre de 2024—, luego de una racha adversa de cinco derrotas en seis partidos en la recta final del campeonato.

