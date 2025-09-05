Cerrar X
Filtran el 'Trionda', balón que se usará en el Mundial

Este levará el nombre "Trionda", en alusión a la triple sede para la justa y, como era de esperar, lleva detalles referentes a las banderas de cada nación

  • 05
  • Septiembre
    2025

En el mundo actual es muy complicado salvarse de los llamados "spoilers", pues por más que los fabricantes intenten mantener el secreto sus productos, todo termina saliendo a la luz antes de la fecha que se tenía estipulada.

Nuevamente, la mercancía del Mundial fue víctima de los insiders, que filtraron el objeto más importante de todo el evento después de la copa: el balón oficial.

Este levará el nombre "Trionda", en alusión a la triple sede para la justa y, como era de esperar, lleva detalles referentes a las banderas de México, Estados Unidos y Canadá.

Su diseño recuerda ligeramente al del "Brazuca", esférico usado en Brasil 2014, pues tiene paneles ondulados en toda la circunferencia. Estos son de colores rojo, azul y verde, los más representativos de cada nación.

Dentro de cada uno de los colores lleva un símbolo de cada país: de EUA tiene las famosas estrellas, de Canadá una hoja de maple y por parte de México tiene un águila y al centro el logo del Mundial.

El "Trionda" recibió malas críticas en redes sociales, pues el diseño no gustó a los aficionados, que inmediatamente lo colocaron en las listas de los peores balones de los Mundiales.


