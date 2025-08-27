Cerrar X
Firma Checo Pérez por dos años con Cadillac; esperan debut

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez compartió detalles sobre su nuevo proyecto en la Fórmula 1, su visión a futuro y el cierre de su etapa con Red Bull

Apenas un día después de confirmarse su fichaje con Cadillac Racing, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez reapareció ante los medios en la Ciudad de México, donde compartió detalles sobre su nuevo proyecto en la Fórmula 1, su visión a futuro y el cierre de su etapa con Red Bull.

“No estoy pensando en el tiempo ni en los años, sino en hacer el proyecto exitoso. Firmé por dos años, es un proyecto largo. Difícilmente podremos sumar puntos al principio, pero todo dependerá del progreso y la motivación que encuentre”, explicó Checo.

Pérez, considerado el piloto mexicano más exitoso en la historia de la F1, recalcó que su regreso no está motivado por demostrar algo, sino por el deseo de disfrutar de nuevo el deporte:

“No me podía permitir salir así de la F1, resentido con el deporte. Red Bull tiene un lugar especial en mi historia, aunque las cosas no se dieron como esperaba”.

Un nuevo equipo, un nuevo reto

Cadillac se convertirá en el undécimo equipo en la parrilla de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, operando bajo el paraguas de General Motors y TWG Motorsports. El equipo utilizará motores arrendados a Ferrari durante su etapa inicial, mientras se adapta a las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor ese año.

El CEO de Cadillac Racing, Dan Towriss, destacó la importancia de la experiencia de sus pilotos en este ambicioso proyecto:
“Creemos que la experiencia de Checo y Bottas es justo lo que necesitamos. No se trata de ganar de inmediato, sino de construir una base sólida y progresar como equipo”.

“Evidentemente, ambos somos competitivos, pero la prioridad es el éxito del equipo”, sentenció.

Fechas clave para el debut de Cadillac y Checo Pérez

Pruebas de pretemporada:

Barcelona: del 26 al 30 de enero de 2026

Baréin: fechas por confirmar

Debut oficial en carrera:

Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo de 2026 en Melbourne


