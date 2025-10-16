Cerrar X
AP_25290141551067_7f6b285274
Deportes

Flacco guía a Bengals a triunfo vs Steelers en inicio de semana 7

El veterano mariscal lanzó para 342 yardas y 3 touchdowns en la victoria 33-31 de Cincinnati, definida con un gol de campo de McPherson a segundos del final

  • 16
  • Octubre
    2025

Joe Flacco pasó para 342 yardas y tres touchdowns, Evan McPherson hizo un gol de campo de 36 yardas con siete segundos restantes y los Bengals de Cincinnati rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas el jueves por la noche con una victoria de 33-31 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Adquirido de los Browns de Cleveland el 7 de octubre, Flacco, de 40 años, completó 31 de 47 pases en su segunda titularidad con Cincinnati, y superó al jugador de 41 años Aaron Rodgers en solo el tercer juego de temporada regular entre mariscales de campo titulares en sus 40s.

Rodgers completó 22 de 32 para 244 yardas con cuatro touchdowns y dos intercepciones.

Flacco llevó a los Bengals (3-4) 52 yardas en ocho jugadas, con dos completadas de 15 y 18 yardas a Ja'Marr Chase para llevar a Cincinnati al territorio de Pittsburgh. El veterano de 18 años luego encontró a Tee Higgins para una ganancia de 28 yardas hasta la yarda cinco de los Steelers con 1:39 restantes para poner a los Bengals bien dentro del rango de McPherson.

Chase terminó con 16 recepciones para 161 yardas y un TD, convirtiéndose en el cuarto receptor en la historia de la NFL con dos juegos de al menos 14 atrapadas en una sola temporada. Higgins terminó con seis atrapadas para 96 yardas.

Chase Brown tuvo 108 yardas por tierra en 11 acarreos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T170343_501_3a1761fe4c
Padres cierran secundaria técnica para exigir regreso de director
EH_UNA_FOTO_4fdba45945
Latinas conquistan el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
AP_25289033943795_222b18e155
Argentina vuelve a la final del Mundial Sub-20 tras 18 años
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×