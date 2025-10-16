Flacco guía a Bengals a triunfo vs Steelers en inicio de semana 7

Joe Flacco pasó para 342 yardas y tres touchdowns, Evan McPherson hizo un gol de campo de 36 yardas con siete segundos restantes y los Bengals de Cincinnati rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas el jueves por la noche con una victoria de 33-31 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Adquirido de los Browns de Cleveland el 7 de octubre, Flacco, de 40 años, completó 31 de 47 pases en su segunda titularidad con Cincinnati, y superó al jugador de 41 años Aaron Rodgers en solo el tercer juego de temporada regular entre mariscales de campo titulares en sus 40s.

Rodgers completó 22 de 32 para 244 yardas con cuatro touchdowns y dos intercepciones.

Flacco llevó a los Bengals (3-4) 52 yardas en ocho jugadas, con dos completadas de 15 y 18 yardas a Ja'Marr Chase para llevar a Cincinnati al territorio de Pittsburgh. El veterano de 18 años luego encontró a Tee Higgins para una ganancia de 28 yardas hasta la yarda cinco de los Steelers con 1:39 restantes para poner a los Bengals bien dentro del rango de McPherson.

Chase terminó con 16 recepciones para 161 yardas y un TD, convirtiéndose en el cuarto receptor en la historia de la NFL con dos juegos de al menos 14 atrapadas en una sola temporada. Higgins terminó con seis atrapadas para 96 yardas.

Chase Brown tuvo 108 yardas por tierra en 11 acarreos.

Comentarios