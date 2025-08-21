¡Fracaso! Liga MX, sin equipos en Semifinales de Leagues Cup 2025

La Major League Soccer (MLS) propinó un duro golpe al futbol mexicano tras consumarse la eliminación de todos los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup 2025, dejando unas Semifinales integradas únicamente por clubes estadounidenses.

Hace apenas dos semanas, se señalaba a América, Monterrey o Cruz Azul como serios candidatos al título, sin embargo ninguno pasó de la primera ronda.

En fases posteriores, Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca eran la última esperanza mexicana, pero terminaron consumando lo que ya se califica como un ridículo histórico.

Tigres, con todo y su poderío, fueron los primeros en caer ante Inter Miami, en un partido polémico marcado por dos penales en contra, el último casi al final. El cuadro de Lionel Messi, quien ni siquiera estuvo en el banquillo, avanzó a Semifinales.

Toluca, actual campeón del futbol mexicano, se topó con un muro llamado Pedro Gallese. El arquero del Orlando City atajó dos penales y anotó el de la victoria para sellar la eliminación de los Diablos Rojos.

Por su parte, Puebla soñó con la sorpresa frente al Seattle Sounders, que jugó con un hombre menos, pero ni así pudo. Los estadounidenses se impusieron en penales para firmar la tercera caída tricolor.

Finalmente, Pachuca, líder del Apertura 2025, sucumbió por sus propios errores. Un autogol de Daniel Aceves y la definición del veterano Marco Reus sentenciaron la catástrofe mexicana y el póker de victorias para la MLS.

#LeaguesCup2025 Semifinals are set 🤩



Just the best 4 still standing 🔝



Nos vemos el próximo miércoles ⚽️🗓️ pic.twitter.com/7F0T0EAr46 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 21, 2025

Las Semifinales de la Leagues Cup 2025 quedaron confirmadas:

Inter Miami vs Orlando City | Chase Field de Miami | 27 de agosto

Seattle Sounders vs LA Galaxy | Lumen Field de Seattle | 27 de agosto

Con este resultado, la MLS aseguró los tres boletos extra a la Concachampions 2026 (campeón, subcampeón y tercer lugar), dejando a la Liga MX sin representación.

