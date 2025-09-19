Cerrar X
G0l_ol_JWAA_Ag_K_Bo_f17a52ff02
Deportes

Frena ONEFA inscripción de jugador de Auténticos Tigres

Mirko Martos había sido anunciado como jugador de Auténticos Tigres, sin embargo, la ONEFA frenó su registro porque realizó toda su educación en Estados Unidos

  • 19
  • Septiembre
    2025

En tiempos recientes ha crecido la tendencia de que estudiantes mexicanos que se formaron en Estados Unidos deciden regresar al país para su educación universitaria.

Algunos buscan integrarse a equipos deportivos, como lo hizo Mirko Martos, quien decidió estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León y buscó integrarse a Auténticos Tigres, sin embargo, esto ya no será posible para él

Esto debido a que la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), le impidió ser registrado con el equipo, aun cuando ya había sido anunciado su fichaje con el equipo felino y ahora se quedará sin jugar.

La situación fue denunciada por su padre, Marco Martos, quien denunció que el 1 de septiembre se había declarado la elegibilidad de su hijo; no obstante, dos semanas después se le notificó que no podría ser inscrito debido a que no cursó la preparatoria en México.

Recordemos que la ONEFA permite a sus equipos tener hasta tres jugadores con formación en el extranjero hasta la preparatoria, siempre y cuando sean alumnos regulares y tengan al menos un semestre en su universidad antes del torneo, requisito que Martos no cumple, pues solo tiene unas semanas en México.

Marco Martos expresó su molestia con esta decisión, acusando directamente al director de deportes del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Durke, de afectar no solo a su hijo, sino a todos los jugadores que deciden volver a México para cursar la universidad y que quieren jugar.

“¿Por qué Rafael Durke tiene más peso que el presidente de la ONEFA, José Luis Rodríguez González? “¿En qué momento el @ipndeportes está por encima de la liga y del bien del futbol americano del país?”, cuestionó.

ONEFA RESPONDE A LOS SEÑALAMIENTOS

Ante todas estas acusaciones, la ONEFA publicó un comunicado en el que afirma que la participación o no de un jugador en la liga es determinada por el Comité de Elegibilidad, el cual no responde a ningún ente externo a la propia Organización.

G1EZ1u2WcAA0dGp.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nota_deportes_clasico_regio_onoefa_b9d56a126a
‘Huele’ a Clásico Regio Estudiantil en Final de Onefa 2024
Whats_App_Image_2024_11_15_at_10_00_50_PM_5f71a9b93e
Los Auténticos Tigres se imponen 51-14 a los Burros Blancos
nota_deportes_autenticos_62738e17b6
Objetivo de Auténticos Tigres: mantener el paso perfecto
publicidad

Últimas Noticias

IMG_3685_c8ab8c9f44
Entregan Salud NL y Fundación Alma próstesis mamarias
G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×