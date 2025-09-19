Frena ONEFA inscripción de jugador de Auténticos Tigres

En tiempos recientes ha crecido la tendencia de que estudiantes mexicanos que se formaron en Estados Unidos deciden regresar al país para su educación universitaria.

Algunos buscan integrarse a equipos deportivos, como lo hizo Mirko Martos, quien decidió estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León y buscó integrarse a Auténticos Tigres, sin embargo, esto ya no será posible para él

Esto debido a que la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), le impidió ser registrado con el equipo, aun cuando ya había sido anunciado su fichaje con el equipo felino y ahora se quedará sin jugar.

La situación fue denunciada por su padre, Marco Martos, quien denunció que el 1 de septiembre se había declarado la elegibilidad de su hijo; no obstante, dos semanas después se le notificó que no podría ser inscrito debido a que no cursó la preparatoria en México.

Acto 2, el @ipndeportes no solo le complica la vida a un jugador sino a todos aquellos que hayan jugado Highschool fuera de México. Entiendo aquí, que el tema es que la liga mayor NO mejore su nivel. Esto va en contra de las practicas de Football Americano de México. pic.twitter.com/lQKiZRB6Bb — Marco Martos (@marcomartos) September 17, 2025

Recordemos que la ONEFA permite a sus equipos tener hasta tres jugadores con formación en el extranjero hasta la preparatoria, siempre y cuando sean alumnos regulares y tengan al menos un semestre en su universidad antes del torneo, requisito que Martos no cumple, pues solo tiene unas semanas en México.

Marco Martos expresó su molestia con esta decisión, acusando directamente al director de deportes del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Durke, de afectar no solo a su hijo, sino a todos los jugadores que deciden volver a México para cursar la universidad y que quieren jugar.

“¿Por qué Rafael Durke tiene más peso que el presidente de la ONEFA, José Luis Rodríguez González? “¿En qué momento el @ipndeportes está por encima de la liga y del bien del futbol americano del país?”, cuestionó.

ONEFA RESPONDE A LOS SEÑALAMIENTOS

Ante todas estas acusaciones, la ONEFA publicó un comunicado en el que afirma que la participación o no de un jugador en la liga es determinada por el Comité de Elegibilidad, el cual no responde a ningún ente externo a la propia Organización.





