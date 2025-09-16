Germán Berterame, en el Top 10 de goleadores de Rayados

Gracias al gol que anotó el domingo pasado ante Gallos Blancos en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el delantero Germán Berterame no solo le dio tres puntos y la victoria a Rayados por marcador de 1-0, sino que también se colocó en el Top 10 de goleadores históricos del Club de Futbol Monterrey.

El artillero argentino llegó a 60 dianas con La Pandilla, cuadro al que llegó como refuerzo en el Torneo Apertura 2022.

Germán Berterame, de 26 años de edad, nacido el 13 de noviembre de 1998 en Villa María, Argentina, y naturalizado mexicano, superó a Ubirajara Chagas y a Francisco Javier "El Abuelo" Cruz, quienes registraron 59 goles en su etapa con el Monterrey, y se ubicó en solitario en la posición número 10 de los máximos goleadores del equipo regiomontano.

El famoso "Berte" ha disputado 137 partidos (116 de Liga MX, 10 de Copa de Campeones de la Concacaf, siete de Leagues Cup y cuatro de Mundial de Clubes de la FIFA).

Ha sido convocado por Javier Aguirre, director técnico del Tricolor, para disputar tres partidos de preparación con la Selección Mexicana, de cara a la Copa del Mundo 2026. (Rayados.com)

Entérate

Ellos son los 10 mejores goleadores en la historia del Club de Futbol Monterrey Rayados:

Rogelio Funes Mori: 160 goles Humberto Suazo: 121 goles Mario de Souza Mota ‘Bahía’: 96 goles Dorlan Pabón: 88 goles Aldo de Nigris: 83 goles Milton Carlos: 73 goles Rubén Romeo Corbo: 69 goles Guillermo Franco: 66 goles Alfredo Jiménez: 63 goles Germán Berterame: 60 goles

Así reparte sus goles con Rayados

Dianas de Germán Berterame con el Monterrey, por torneo:

Liga MX*: 47 goles

Concachampions: 4 goles

Mundial de Clubes: 3 goles

Leagues Cup: 6 goles

TOTAL: 60 goles

