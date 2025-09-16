Cerrar X
Deportes

Germán Berterame, en el Top 10 de goleadores de Rayados

El argentino/mexicano ha marcado 60 goles con el Club de Futbol Monterrey en partidos oficiales de Liga MX, Concachampions, Mundial de Clubes y Leagues Cup

  • 16
  • Septiembre
    2025

Gracias al gol que anotó el domingo pasado ante Gallos Blancos en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el delantero Germán Berterame no solo le dio tres puntos y la victoria a Rayados por marcador de 1-0, sino que también se colocó en el Top 10 de goleadores históricos del Club de Futbol Monterrey.

El artillero argentino llegó a 60 dianas con La Pandilla, cuadro al que llegó como refuerzo en el Torneo Apertura 2022.

Germán Berterame, de 26 años de edad, nacido el 13 de noviembre de 1998 en Villa María, Argentina, y naturalizado mexicano, superó a Ubirajara Chagas y a Francisco Javier "El Abuelo" Cruz, quienes registraron 59 goles en su etapa con el Monterrey, y se ubicó en solitario en la posición número 10 de los máximos goleadores del equipo regiomontano.

El famoso "Berte" ha disputado 137 partidos (116 de Liga MX, 10 de Copa de Campeones de la Concacaf, siete de Leagues Cup y cuatro de Mundial de Clubes de la FIFA).

Ha sido convocado por Javier Aguirre, director técnico del Tricolor, para disputar tres partidos de preparación con la Selección Mexicana, de cara a la Copa del Mundo 2026. (Rayados.com)

Entérate

Ellos son los 10 mejores goleadores en la historia del Club de Futbol Monterrey Rayados:

  1. Rogelio Funes Mori: 160 goles
  2. Humberto Suazo: 121 goles
  3. Mario de Souza Mota ‘Bahía’: 96 goles  
  4. Dorlan Pabón: 88 goles
  5. Aldo de Nigris: 83 goles
  6. Milton Carlos: 73 goles
  7. Rubén Romeo Corbo: 69 goles
  8. Guillermo Franco: 66 goles
  9. Alfredo Jiménez: 63 goles
  10. Germán Berterame: 60 goles

Así reparte sus goles con Rayados

Dianas de Germán Berterame con el Monterrey, por torneo:

Liga MX*: 47 goles
Concachampions: 4 goles
Mundial de Clubes: 3 goles
Leagues Cup: 6 goles

TOTAL: 60 goles


