Gignac vuelve a marcar con Tigres tras 275 días

Dentro de todo lo positivo que dejó la goleada de 7-0 de Tigres ante Puebla, algo que también fue muy importante para el grupo y la afición fue que una de sus máximas leyendas, André-Pierre Gignac, volvió a marcar un gol.

Después de estar varios meses inactivo a causa de una lesión, "Dedé" hizo efectivo un cobro desde los 11 pasos y puso la cereza del pastel ante los "Camoteros", pues volvió a marcar un gol en Liga tras 275 días de sequía.

Previo a este tanto, el último festejo del francés fue el miércoles 6 de noviembre de 2024, cuando vacunó al Toluca en duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga, donde los felinos ganaron por 2-1.

Desde entonces, la irregularidad y las lesiones privaron al máximo goleador histórico del club de seguir incrementando su registro, incluso vivió su primer torneo sin anotar, pues en el Clausura 205 jugó únicamente tres encuentros y después la lesión lo dejó fuera todo el torneo.

Ahora, desde un rol secundario y en la recta final de su carrera, Gignac volvió a provocar que el "Volcán" hiciera erupción tras pasar poco más de nueve meses sin celebrar una anotación suya.

Con este gol contra "La Franja", André llegó a 220 goles con Tigres, 191 de ellos entre Liga y Liguilla, siendo ya de los máximos goleadores en la historia del torneo mexicnao.

