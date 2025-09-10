Cerrar X
Hollywood convertirá el drama del Shakhtar en una película

El club ucraniano Shakhtar Donetsk llegará al cine con una cinta sobre su exilio de su ciudad por la guerra y será escrita por los guionistas de 'The Fighter'

  • 10
  • Septiembre
    2025

El Shakhtar Donetsk de Ucrania llegará a Hollywood, pues en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se anunció que el club tendrá su propia película.

De acuerdo a lo anunciado, el proyecto tendrá como guionistas a Paul Tamasy y Eric Johnson, quienes han escrito "The Fighter" (2010), "Patriots Day" (2016) o "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (2024).

El proyecto estará basado en la temporada de 2022, año en donde los jugadores extranjeros abandonaron el club por el inicio del conflicto Ucrania-Rusia.

El club de Donetsk fue fundado en 1936, ciudad donde en 2014 fuerzas separatistas prorrusas se enfrentaron con el Gobierno de Ucrania, iniciando así la llamada Guerra del Donbás.

Desde ese año, la región ha sido controlada por grupos prorrusos que han proclamado la creación de la República Popular de Donetsk.

Además, desde que inició el conflicto y con la toma de la región del Donbás por parte de las fuerzas prorrusas, el Shakhtar optó por exiliarse, convirtiéndose en un equipo nómada, pues desde ese año ha jugado sus partidos de local en distintas ciudades de Ucrania.

Los partidos internacionales del Shakhtar se disputan en Alemania o Polonia.

El club ha señalado que la película será "el eje central de la nueva estrategia de marca global del Shakhtar".


