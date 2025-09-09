Cerrar X
Deportes

Inglaterra acaricia Mundial tras golear a Serbia 5-0

El equipo londinense suma su quinta victoria consecutiva, lo que lo consolida como líder del grupo K, seguido de Albania y el propio Serbia.

  • 09
  • Septiembre
    2025

Inglaterra da un paso más hacia el Mundial del 2026 tras golear con 5 goles a Serbia, lo que le permite liderar con el grupo K con siete puntos de ventaja sobre Alabania.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel, llegaba con pleno de triunfos en sus cuatro primeros compromisos y presentó cuatro novedades respecto al 11 que derrotó a Andorra el pasado sábado.

Serbia intentó sorprender al contragolpe, pero sin generar verdadero peligro, más allá de un tiro lejano de Nedeljkovic que atrapó sin complicaciones Jordan Pickford.

Antes de la finalización, Watkins provocó un penalti tras una falta dentro del área que el árbitro señaló después de revisar la acción en el VAR. 

Con este triunfo, Inglaterra encadena cinco victorias consecutivas en la fase de clasificación y se consolida, a falta de tres jornadas, como líder destacada del grupo K, cada vez más cerca de asegurar su boleto para el Mundial de 2026


Comentarios

