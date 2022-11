Invitan al Torneo International Youth Soccer Cup

El torneo International Youth Soccer Cup se llevará a cabo del 17 al 21 noviembre en el Estadio NL, Polideportivo Tigres Escobedo y Deportivo Nova.

La Secretaría de Turismo, a través de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, los invita al Torneo International Youth Soccer Cup en su edición 12, que se llevará a cabo del jueves 17 al lunes 21 de este mes de noviembre en el Estadio NL, Polideportivo Tigres Escobedo y Deportivo Nova.



Con el fin de dar impulso, atracción y promoción a eventos y actividades turísticas, la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León ha considerado el tema del deporte en Nuevo León como una gran prioridad, que se caracteriza por tener una sociedad sumamente involucrada en estas actividades, fomentando una experiencia de sana competencia en el deporte y, al mismo tiempo, de convivencia familiar.



La International Youth Soccer Cup es el torneo de futbol amateur infantil con mayor crecimiento y proyección en los últimos años. En promedio, cada torneo consiste en cinco días de competencias, realizándose más de 400 partidos en total, distribuidos por edades y formatos de juego (11 Vs.11, 9 Vs. 9, 7 Vs. 7 y 5 Vs. 5).





La marca International Youth Soccer Cup hoy está posicionada como un torneo de alto nivel competitivo, con participación de equipos amateurs, así como de fuerzas básicas.



A la fecha, se realizan diversas ediciones durante el año en Monterrey y Cancún, donde han participado equipos de todos los estados del país, así como de Guatemala, Colombia, Estados Unidos y de Perúì.



La rueda de prensa fue presidida por: Mauricio Zavala, director de la Corporación para el Desarrollo Turístico; Jesús Alvídrez, director de J5 Sports Marketing y Copa Monterrey; Sergio Roel, director de Mercadotecnia de Sultanes de Monterrey, y Jesús García, Metodólogo y Visor de Rayados de Monterrey.



En la copa participarán más de 200 equipos procedentes de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Quintana Roo, Sonora así como de Texas, Estados Unidos, que da un resultado de más de 2,500 participantes, los cuales asisten con sus papás y familiares, creando un ambiente propicio para que, ya que estando en el estado, puedan visitar algunos de los atractivos turísticos de Nuevo León, representando una derrama económica de más de 30 millones de pesos durante el fin de semana.



“En este evento deportivo se espera la asistencia de más de 250 equipos representativos de diversas entidades de la República Mexicana y del estado de Texas, y con ello esperamos que se genere una importante derrama económica a beneficio de Nuevo León de más de 30 millones de pesos, durante los días que dure el evento, mencionó el director de la Corporación para el Desarrollo Turístico.



“Esto se suma a los números positivos que la industria turística del Estado ha registrado y que son el resultado de múltiples eventos que se han llevado a cabo en la plaza y muchos otros más que están por realizarse”, puntualizó.