Kamilla Rakhimova motiva a futuras promesas de NL

Kamilla Rakhimova vistió a jóvenes tenistas de Nuevo León para ofrecer una clínica en el Centro de Alto Rendimiento Niños Héroes el martes por la tarde. La tenista rusa tuvo la oportunidad de convivir con las futuras promesas del tenis neolonés.

A su llegada fue recibida por Fernando Ochoa, coordinador técnico del Instituto de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE), con amplia experiencia en la formación de tenistas en el estado.

Rakhimova se sorprendió al ver canchas repletas de niños y adultos practicando el deporte del que se enamoró desde los cinco años de edad.

Ochoa le explicó que en Nuevo León buscan fomentar el deporte desde una edad temprana. Además de que la popularidad del tenis ha ido en aumento durante los últimos años. Al mismo tiempo, el nivel de las jugadoras les ha permitido representar al estado y a México en eventos internacionales.

Rakhimova se dio el tiempo para pelotear con niñas y niños de diversas edades. La presencia de una tenista profesional en las canchas del Centro Tenístico del Centro de Alto Rendimiento (CARE) sin duda llamó la atención.

Al final de su visita, la raqueta número 68 del mundo respondió preguntas de quienes practican el tenis en el CARE. La tenista rusa les aconsejó disfrutar del tenis y respetar a sus entrenadores, ya que son ellos quienes podrán encaminarlos a ser exitosos en el deporte.

Entre las anécdotas que les compartió fue el haber enfrentado a Iga Swiatek y a Aryna Sabalenka, consideradas las mejores tenistas actualmente. Kamilla también mencionó que su victoria ante Jasmine Paolini en Wimbledon es la que considera el mejor momento de su carrera hasta ahora.

La visita finalizó con la toma de la foto oficial en la que estuvieron involucrados los tenistas, entrenadores y padres de familia. Posteriormente, Rakhimova autografió artículos de quienes asistieron a la clínica, dejándoles un bello recuerdo de su encuentro con una tenista de la elite mundial.

Ochoa agradeció a la ganadora de tres títulos de WTA el buen trato que tuvo con los niños y niñas de Nuevo León.

Comentarios