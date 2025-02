¿La Final de la UEFA Champions League se jugará en EUA?

La Champions League podría vivir uno de los cambios más drásticos de su historia, ya que la UEFA está considerando llevar la Final del torneo a Estados Unidos a partir de 2027, según reveló el diario británico The Independent.

La posibilidad de que la gran final del torneo de clubes más importante del mundo se dispute fuera de Europa ha generado opiniones divididas entre los aficionados y los propios equipos, aunque los ingresos millonarios que podría generar hacen que la opción cobre fuerza.

El principal motivo detrás de este cambio sería la búsqueda de nuevas audiencias y mayores ganancias para el fútbol europeo.

La UEFA y la Asociación de Clubes Europeos han estado negociando la posibilidad de trasladar la final a Estados Unidos, un país donde el interés por el fútbol ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

La idea no solo contempla la final, sino también la posibilidad de jugar otros partidos de la Champions League en territorio estadounidense, lo que marcaría un antes y un después en la historia del torneo.

🚨🏆 The UEFA Champions League final could be held in the United States. 🇺🇸✈️



European Club Association are in negotiations with Relevent Sports for global commercial rights to Europe's men's club competitions from 2027.



