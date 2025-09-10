Cerrar X
Mamdani pide a la FIFA reducir boletos del Mundial para NY

Mamdani pidió al organismo rector del fútbol mundial que haga más barato para que los neoyorquinos asistan a la Copa del Mundo

  • 10
  • Septiembre
    2025

El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ganó la nominación demócrata con una plataforma para hacer la ciudad más asequible, pidió al organismo rector del fútbol mundial que haga más barato para que los neoyorquinos asistan a la Copa del Mundo.

En una petición publicada el miércoles, Mamdani exigió que la FIFA revierta su plan de fijar los precios de las entradas para el torneo del próximo año en función de la demanda, y comparó la práctica con "explotación de precios".

El socialista demócrata, que apodó su campaña "Game Over Greed" (Juego por sobre la Codicia), también pidió que el 15% de las entradas se reserve a precios reducidos para los residentes.

"Como un fanático de toda la vida del fútbol — perdón, quiero decir del fútbol, ​​no podría estar más emocionado", dijo Mamdani en un video en redes sociales que acompaña la petición, afectando un acento británico falso mientras hacía malabares con un balón de fútbol en sus zapatos de vestir. "Pero, ¿algún neoyorquino de clase trabajadora realmente podrá ver alguno de los partidos?"

El torneo se jugará en 16 ciudades de América del Norte. Ocho partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York.

"Muchos de nuestros vecinos no podrán permitirse estar allí", añadió Mamdani, acusando a la FIFA de "excluir a la gente trabajadora del juego que aman".

Un portavoz de la FIFA no respondió a una solicitud de comentarios enviados por correo electrónico.

En los últimos días, el plan de la FIFA para adoptar un modelo de "precios variables" para la venta de entradas —similar al utilizado por aerolíneas o hoteles— ha generado controversia entre algunos aficionados.

Los boletos más grandes serán de 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y alcanzarán los 6.730 dólares para la final, dijeron los funcionarios la semana pasada, pero podrían fluctuar bajo el modelo de precios basado en la demanda. Mamdani también pidió al rector del organismo que implementara un límite en los precios de reventa de entradas, algo que ha acordado hacer en México, pero no en Estados Unidos o Canadá, dijo.

Mamdani, quien logró la victoria en las elecciones primarias basándose en promesas como congelar el alquiler para los neoyorquinos y hacer que los autobuses sean gratuitos, situó la lucha por la Copa del Mundo como parte de su batalla más amplia contra el aumento de los costos para las personas trabajadoras.

“El papa Juan Pablo II dijo: 'De todas las cosas sin importancia, el fútbol es la más importante', dijo Mamdani en una conferencia de prensa el miércoles. ”Esto es parte integral de una crisis de asequibilidad más grande en esta ciudad. Una vez más, serán las personas trabajadoras las que quedarán atrás".


