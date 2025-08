McLaren exhibe su poderío en los libres del GP de Hungría

McLaren mostró un dominio claro en las sesiones de práctica libre del Gran Premio de Hungría 2025, con Lando Norris y Oscar Piastri liderando los tiempos.

Norris marcó el mejor crono en FP1 (1:16.052) y FP2 (1:15.624), mientras que Piastri encabezó la FP3 con 1:14.916, completando un triplete para el equipo.

Our top three in FP2*



🥇 Norris

🥈 Piastri

🥉 Leclerc



*the exact same result as FP1 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5hQGFYYfF0