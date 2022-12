'Me siento muy emocionado de volver': Sergio Garza

Sergio Garza, torero regio, estará el domingo a las 16:30 horas en la plaza de toros Sebastián Medina 'Los Jacales'.

Luego de la cornada recibida en la segunda corrida del serial con el que cerró con broche de oro en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, el diestro regiomontano Sergio Garza se manifestó, en exclusiva para los lectores de El Horizonte, muy emocionado de volver a torear este domingo en la plaza de toros Sebastián Medina ‘Los Jacales’.



“Me siento muy emocionado, consciente y concentrado de este gran compromiso que tengo este domingo ante la afición regia de volver a torear con dos grandes figuras del toreo como lo son el rejoneador Diego Ventura y el maestro Joselito Adame”, señaló el espada.



“En la corrida anterior iba desconcertado”, reconoció el diestro y agregó: “Las circunstancias personales me jugaron una mala pasada, pero gracias a Dios todo ha sido superado y me siento muy motivado e ilusionado de volver a torear este domingo”, indicó el diestro.



“Somos seres humanos y por tanto somos muy emocionales y el nivel y calidad de las emociones para los toreros son determinantes para expresar lo que uno lleva dentro frente al toro, y estoy puestísimo emocional y físicamente para salir a triunfar este domingo junto con mis alternándose, para que el público y los toreros vivamos una tarde de toros vibrante”, expresó el coleta.



Garza, quien en el pasado había recibido su bautizo de sangre en una novillada en Tampico, indicó que la reciente cornada recibida en la Monterrey no le hace mella ni le causa temor frente a su compromiso de este domingo.



“La lesión y lo mental todo está superado y estoy enfocado a salir a demostrar que ni valor es a toda prueba, las cornadas son gajes del oficio y asumo con mucha responsabilidad los riesgos que hay en esta hermosa profesión, así como hay triunfos, también hay percances y todo esto te enseña a ser mejor torero”, agregó.



“Quiero ser la figura de Monterrey, el torero que la ciudad necesita y vamos por ese camino con el favor de Dios y que nos eche la mano con la suerte para que los toros nos respeten y llegar a conquistar ese primer paso para llegar un día a la cumbre del toreo”, relato el torero.



El diestro reaparecerá este domingo en la plaza de toros Sebastian Medina ‘Los Jacales’ en punto de las 16:30 horas junto con el rejoneador español Diego Ventura y la primera figura del toreo mexicano Joselito Adame.