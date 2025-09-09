México enfrenta a Corea del Sur tras empatar sin goles con Japón

La Selección Mexicana continúa su gira del MEX TOUR y este martes en punto de las 19:00 horas se enfrentará a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre busca dejar atrás las dudas mostradas en el empate 0-0 contra Japón el pasado sábado en Oakland.

Bajas y ajustes en el once

El estratega mexicano confirmó que el capitán Edson Álvarez no podrá participar debido a una lesión muscular sufrida ante Japón.

Su ausencia permitirá la entrada de Hirving “Chucky” Lozano y Santiago Giménez desde el inicio, con el objetivo de darle más profundidad ofensiva al equipo, que lució limitado en su primer encuentro.

Opciones ofensivas y experiencia internacional

Aguirre también podrá contar con jugadores en buen momento como Erick “Chiquito” Sánchez, que suma ya 30 partidos con el Tricolor, así como Raúl Jiménez, quien ya ha marcado a Corea del Sur.

Además, Germán Berterame podría tener minutos, después de su debut con México en octubre de 2024.

Historial favorable ante Corea del Sur

México llega con ventaja histórica, habiendo ganado los tres últimos enfrentamientos contra Corea, con nueve goles a favor y solo tres en contra.

La última vez que se midieron en Estados Unidos, en enero de 2014, el Tricolor goleó 4-0 con un triplete de Alan Pulido. El máximo anotador histórico frente a los surcoreanos es Ricardo Peláez, con cinco goles, cuatro de ellos en su debut en 1989.

Más allá del resultado, el encuentro en Nashville servirá como prueba para medir la capacidad de reacción del equipo y para consolidar el estilo que México buscará imponer en los próximos compromisos oficiales.

El “Vasco” Aguirre pretende combinar experiencia con juventud para generar confianza y establecer una identidad más clara de cara al ciclo mundialista.

